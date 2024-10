In den Tiefen von Kasukabe, einer japanischen Stadt, rund 30 Kilometer von Tokio entfernt, befindet sich eine gigantische Kammer, die in Japan als "Kathedrale", "Tempel“ oder "Schrein“ bezeichnet wird. Am 30. August 2024 erfüllte diese Kammer genau ihren Zweck, nämlich die Hauptstadtregion vor Überschwemmungen zu schützen.