KATH. GOTTESDIENST im Deutschlandfunk aus der Kirche St. Peter und Paul in Barleben am 2. Oktober 2022 um 10.05 - 11.00 Uh mit Pfarrer Willi Kraning

Aus der Kirche St. Peter und Paul in Barleben wird am Sonntag, dem 2. Oktober ab 10.05 Uhr, live der katholische Gottesdienst übertragen. Zelebrant ist Pfarrer Willi Kraning. Die kirchliche Leitung des Radiogottesdienstes hat Guido Erbrich.

Barleben liegt in Sachsen-Anhalt in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt Magdeburg und dem Mittellandkanal. Die barock ausgestaltete Kirche St. Peter und Paul befindet sich mitten im Zentrum der Stadt.

In seiner Predigt widmet sich Pfarrer Kraning der Frage, was der Glaube gegen die Katastrophen und Krisen in der Welt und im eigenen Leben auszurichten vermag. Jesus erklärt den Jüngern im Tagesevangelium, wenn ihr Glaube auch nur so klein wie ein Senfkorn sei, könne dieser schier unendliche Kräfte freisetzen. Anhand dieses Wortes stellt Kraning fest, dass es Wissen sei, von Gott angenommen und getragen zu sein, dass zur Kraft-Quelle werden könne.

Die musikalische Gestaltung der Heiligen Messe liegt bei der Band Norbeat der CoverChorale-Initiative Sachsen-Anhalt. Sie widmet sich dem Musizieren und Singen klassischer katholischer und evangelischer Choräle im Stil des Neuen geistlichen Liedes.

