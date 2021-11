Zusammen mit Leonardo DiCaprio bescherte sie der Filmwelt eine der schönsten Liebesszenen aller Zeiten: Die britische Schauspielerin Kate Winslet.

Kate Elizabeth Winslet wurde am 5. Oktober 1975 in England als Spross einer Schauspielerfamilie geboren. Schon als Kind nahm sie Schauspielunterricht und trat in kleineren Rollen im Fernsehen auf. Daneben spielte sie aber auch Theater. Ihren internationalen Durchbruch hatte sie 1995 in der Jane Austen-Verfilmung "Sinn und Sinnlichkeit" von Ang Lee, dafür erhielt sie ihre erste Oscar-Nominierung. Die nächste Nominierung folgte 1998 für ihre Hauptrolle in "Titanic". Doch erst 2009 durfte sie den Oscar tatsächlich als Beste Hauptdarstellerin mitnehmen für den Film "Der Vorleser".