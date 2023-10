Katalin Karikó und Drew Weissman erhalten Medizinnobelpreis

Der diesjährige Nobelpreis für Medizin geht an die in Ungarn geborene Forscherin Katalin Karikó und den US-Amerikaner Drew Weissman. Das gab das Karolinska-Institut in Stockholm bekannt.

Die gebürtige Ungarin Katalin Kariko und ihr US-Kollege Drew Weissman wurden "für ihre Entdeckungen über die Veränderungen der Nukleobasen ausgezeichnet, die die Entwicklung von wirksamen mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 ermöglicht haben", teilte das Nobel-Komitee in Stockholm mit. Die mRNA-Technologie ebnete den Weg für die ersten Coronavirus-Impfstoffe. Die Vakzine des Mainzer Unternehmens Biontech und des US-Konzerns Moderna waren die ersten zwei mRNA-Produkte, die auf den Markt kamen.

Sie darf sich über die hohe Auszeichnung freuen: Katalin Karikó Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/picture alliance

Durch ihre "bahnbrechenden Resultate" hätten die beiden Forscher "zu dem beispiellosen Tempo der Impfstoffentwicklung während einer der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit in moderner Zeit beigetragen", hieß es zur Begründung.

Die beeindruckende Flexibilität und Geschwindigkeit, mit der mRNA-Impfstoffe entwickelt werden konnten, ebne den Weg für die Nutzung der neuen Plattform auch für Impfstoffe gegen andere Infektionskrankheiten. "In Zukunft könnte die Technologie auch zur Verabreichung therapeutischer Proteine und zur Behandlung bestimmter Krebsarten eingesetzt werden", erklärte das Karolinska-Institut in Stockholm.

Mit dem Nobelpreis geehrt: Drew Weissman Bild: Aude Guerrucci/REUTERS

Katalin Karikó ist Professorin an der Sagan-Universität in Ungarn und Lehrbeauftrage an der Universität von Pennsylvania. Drew Weissman führte seine Forschungen gemeinsam mit Karikó an der Universität von Pennsylvania durch.

Mit der mRNA sei eine neue Substanzklasse für die Medizin verfügbar, sagte der Präsident des für Impfstoffe und Biomedizin zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, der Deutschen Presse-Agentur. Die mRNA in den Impfstoffen ist der Bauplan für ein Virusprotein. Dieses wird in einigen wenigen Körperzellen des Geimpften hergestellt. Das Immunsystem richtet sich dann gegen dieses Protein.

Im Vorjahr wurde der Nobelpreis für Medizin dem Schweden Svante Pääbo zuerkannt, der am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig tätig ist. Er wurde damit für seine bahnbrechenden Erkenntnisse zur menschlichen Evolution geehrt. Seit der ersten Auszeichnung im Jahr 1901 haben insgesamt 225 Persönlichkeiten den Medizin-Nobelpreis erhalten.

Die Saison der Nobelpreise verläuft alljährlich nach demselben Muster: Nach der Kategorie Medizin stehen am Dienstag und Mittwoch die Preisbekanntgaben in Physik und Chemie an, dann folgt am Donnerstag der Literaturnobelpreis. Am Freitag wird dann der diesjährige Friedensnobelpreisträger gekürt - das ist der einzige der Nobelpreise, der nicht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo bekanntgegeben wird. Zurück in Stockholm folgt dann am Montag nächster Woche der Nobelpreis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften. Im vergangenen Jahr zählten keine Deutschen zu den Preisträgern.

Preisübergabe am 10. Dezember

Die Nobelpreise gehen auf das Testament des Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896) zurück. Sie sollen diejenigen ehren, die der Menschheit in den einzelnen Kategorien im vorangegangenen Jahr den größten Nutzen erwiesen haben. Die zeitliche Vorgabe beachten die Vergabe-Institutionen meist nicht so genau. Feierlich überreicht werden die Preise traditionell am 10. Dezember, dem Todestag von Nobel.

Eines ist in diesem Jahr anders als in den Vorjahren: Das Preisgeld, das pro Kategorie ausgeschüttet wird, wurde von der Nobelstiftung um eine Million schwedische Kronen auf nun elf Millionen Kronen heraufgesetzt. Nach jüngstem Umrechnungskurs sind das rund 950.000 Euro.

kle/se (dpa, afp, rtr, nobelprize.org)