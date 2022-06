Kassel und die documenta

"7000 Eichen" für Kassel

Wohl kein anderes documenta-Werk hat das Stadtbild von Kassel so nachhaltig verändert wie "7000 Eichen" von Joseph Beuys. 1982 kippte er 7000 Basaltsteine auf einen Platz in der Innenstadt. In den kommenden fünf Jahren brachte er Stein für Stein an neue Standorte. An jedem wurde, wie in dieser Allee, eine Eiche gepflanzt. "Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung". Einheimische und Touristen freut's.