Karneval – ein Fest mit langer Tradition

Jedes Jahr feiern Millionen Menschen auf der Welt in bunten Kostümen Karneval. An den „tollen Tagen“ ist fast alles erlaubt, was Spaß macht. Die geschichtlichen Ursprünge des Fests haben dagegen viel mit Religion zu tun.

Das Dreigestirn, bestehend aus Prinz, Bauer und Jungfrau, ist die „Regierung“ im Kölner Karneval.

