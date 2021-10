Karim Adeyemi: Deutschlands zukünftiger Star steht vor einem großen Wechsel

Ein Tor beim Länderspieldebüt, das ihn selbst flashte. Karim Adeyemi stand nicht nur das erste Mal mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf dem Feld. Er traf auch noch im WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien (6:0). Klar, dass dieses junge Talent jetzt allen Routiniers der großen Vereine Bayern München, Borussia Dortmund und FC Chelsea in puncto Aufmerksamkeit den Rang abläuft. Und nicht nur das: Namenhafte deutsche Klubs jagen den 19-jährigen Stürmer, der für den österreichischen Bundesligisten Red Bull Salzburg spielt.

Der (Um-)Weg des erfolgreichen Stürmers

In München wurde er als Sohn eines nigerianischen Vaters, eines Ex-Fußballers, und einer rumänischen Mutter geboren. Wegen seiner Hautfarbe wurde er als Kind immer wieder angefeindet und mit Rassismus konfrontiert. "Meine Mutter litt am meisten darunter. Vielleicht waren es diese Erfahrungen, die mich stärker gemacht haben", sagte er dem österreichischen Magazin Der Standard. "So etwas sollte es heute nicht mehr geben."

Seine Fußballkarriere begann in der Jugendmannschaft des TSV Forstenried, einem Verein im gleichnamigen Münchener Stadtteil, in dem Adeyemi aufwuchs. Bayern München wurde auf den Stürmer aufmerksam, und so wechselte er als Achtjähriger in die Jugend des deutschen Rekordmeisters. So kam er seinem großen Idol Arjen Robben ganz nah, in dessen Fußstapfen er treten wollte. "Sein Dribbling, sein Abschluss - ich wollte immer wie Robben sein", sagte der Angreifer zu Goal.com.

Arjen Robben ist Karim Adeyemis großes Idol

Absage an Chelsea, Wechsel nach Österreich

Bei den Bayern angekommen, konnte der junge Fußballer aber nicht überzeugen. Er verließ den Verein nach nur zwei Jahren. Nächste Station: die SpVgg Unterhaching aus dem Münchener Umland. Adeyemi wurde zuvor bei einem Hallenfußballturnier gescoutet. Ein großes Glück, denn in Unterhaching begann der Angreifer endlich aufzublühen. Als Klubs wie Chelsea um ihn warben, erteilte er ihnen sogar eine Absage. Offenbar zum richtigen Zeitpunkt klopfte dann Red Bull Salzburg bei Adeyemi an. Da war er 16 Jahre alt. "Das Wichtigste für meine Eltern war, dass ich zu einer Mannschaft komme, die einen konkreten Plan für meine Zukunft hat", sagte er. "Bei Salzburg war das definitiv der Fall."

Der österreichische Klub verpflichtete den Angreifer für eine Ablösesumme von 3,3 Millionen Euro. Nach einer kurzen Ausleihe zum FC Liefering, einem der zahlreichen Klubs des viel kritisierten Red-Bull-Netzwerks, kehrte Adeyemi nach Salzburg zurück und gab im Alter von 17 Jahren sein Debüt in der ersten Mannschaft, in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt.

Karim Adeyemi hat sich zum Supertalent der österreichischen Bundesliga entwickelt

Red Bull Salzburg als Sprungbrett

Adeyemi ist offensichtlich der jüngste Erfolgsschlager Salzburgs. Der Verein ist ohnehin dafür bekannt, jungen Offensivtalenten ein Sprungbrett zu bieten. Schon der Norweger Erling Haaland startete dort seine große Fußballkarriere und steht heute bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Der senegalesische Fußballer Sadio Mane vom FC Liverpool spielte ebenfalls bei Red Bull Salzburg.

"Karim hat fast alles, was ein Stürmer braucht. Seine Qualität und Schnelligkeit sind brutal", sagte Red Bull Salzburgs Trainer Matthias Jaissle der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Jeder sieht, dass er ein riesiges Potenzial hat. Seine Einstellung wird entscheiden, was dabei herauskommt."

Seine Erfolge sprechen für sich. Und so ist Adeyemi auf dem besten Weg, sich einen millionenschweren Wechsel zu sichern. Für Red Bull Salzburg hat der Angreifer in dieser Saison in der österreichischen Bundesliga in zehn Spielen acht Tore erzielt und in der Champions League in zwei Spielen zweimal getroffen. Nach dem Gewinn der U21-Europameisterschaft mit Deutschland und der Verleihung der Goldenen Fritz-Walter-Medaille für junge Talente in Deutschland debütierte Adeyemi nun also auch in der deutschen Nationalmannschaft.

Karim Adeyemi (r.) jubelt im Länderspiel gegen Armenien mit seinem Teamkollegen Florian Wirtz

Und das sehr zur Freude von Bundestrainer Hansi Flick, der voll des Lobes für den Youngster war. "Karim hat gezeigt, dass er vor dem Tor eiskalt sein kann und dass er mit viel Selbstvertrauen spielt", sagte Flick nach Adeyemis Debüt-Tor. "Er hat noch viel Arbeit vor sich, aber er macht seine Sache sehr gut."

Rückkehr zu Bayern München?

Borussia Dortmund, der FC Chelsea und auch der FC Barcelona sollen an der Verpflichtung von Adeyemi interessiert sein. Das Rennen um den Stürmer aber soll der FC Bayern München anführen. Ausgerechnet der Verein, der Adeyemi in der Jugendabteilung durchfallen ließ. Medienberichten zu Folge steht der deutsche Meister bereits in Kontakt mit dem begehrten Stürmer und reißt sich um das vielleicht größte deutsche Talent, das der Fußballmarkt derzeit zu bieten hat. Adeyemi jedenfalls steht einem Wechsel zu seinem Heimatverein offen gegenüber. "Ich habe keinen Hass auf die Bayern", sagte er zu Transfermarkt. "Wenn sie mir ein Angebot machen, das für alle Beteiligten gut ist und mit dem ich mich wohl fühle, werde ich sicherlich zugreifen."

Dieser Text wurde aus dem Englischen adaptiert.