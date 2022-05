Kappadokien - Reise in eine märchenhafte Welt

Sonnenaufgang in Ortahisar

Sonnenaufgang in Ortahisar in der kappadokischen Provinz Nevsehir. Der über 5000 Jahre alte Ort in der historisch bedeutsamen Region in Zentralanatolien ist eine der berühmtesten Touristenattraktionen in der Türkei. Kappadokien wurde 1985 zum Weltkulturerbe erklärt. Die verwinkelte Felsenburg markiert den höchsten Aussichtspunkt, den man besteigen kann.