Kansas City Chiefs gewinnen Super Bowl

Als die Saison der American-Football-Liga NFL ein hollywoodreifes Ende fand, tanzte Pop-Superstar Taylor Swift wie wild durch ihre VIP-Loge. Auf dem Rasen des Allegiant Stadium von Las Vegas umschwirrte das rot-gelbe Konfetti die Super-Bowl-Helden der Kansas City Chiefs. Es war die perfekte Verschmelzung von Sport, Glamour und Pop-Kultur - ein unglaublicher Glücksfall für die National Football League (NFL).

"Das bedeutet mir alles. Das ist legendär", rief Star-Quarterback Patrick Mahomes nach dem spektakulären 25:22 nach Verlängerung gegen die San Francisco 49ers. "Ich bin so stolz auf meine Jungs. Wir werden heute Nacht feiern, wir werden zu Hause feiern - und das ist noch lange nicht das Ende."

Taylor Swift traf rechtzeitig ein

Taylor Swift und ihr Freund, der Chiefs-Spieler Travis Kelce fielen sich weinend in die Arme. Swift hatte noch am Samstagabend Ortszeit in Tokio ein Konzert gegeben und war dann sofort Richtung USA gestartet, um rechtzeitig in Las Vegas zu sein. "Es ist großartig für die Liga, diese Art von Aufmerksamkeit zu bekommen", sagte NFL-Chef Roger Goodell.

Ein Kuss von Taylor Swift zur Belohnung für Kansas-Spieler Travis Kelce Bild: David J. Phillip/AP Photo/picture alliance

Der 58. Super Bowl elektrisierte Amerika noch mehr als sonst. Der Pop-Weltstar Swift hatte der NFL ein neues Millionenpublikum erschlossen - weiblicher, jünger, mit enormer Social-Media-Kompetenz. Alle schauten auf das Highlight des Jahres in Las Vegas, der Hauptstadt des Glücksspiels. Und sie wurden nicht enttäuscht.

Vierter Super-Bowl-Erfolg für Kansas

Als Kicker Jake Moody für die 49ers das längste Field Goal der Super-Bowl-Geschichte (55 Yards) gelang, nahm das Finale richtig Fahrt auf. Es war der Weckruf für die Chiefs. Harrison Butker verbesserte Moodys Rekord sogar noch um zwei Yards. Die Spiel wogte hin und her. Am Ende der Verlängerung stand schließlich der vierte NFL-Triumph der Kansas City Chiefs fest. Sie verteidigten damit ihren Titel aus dem Vorjahr. Die San Francisco 49ers hatten zum letzten Mal 1994 den Super-Bowl gewonnen.

sn/jk (sid)