Kann uns unser Smartphone belauschen?

Werden wir von Instagram belauscht?

Immer wieder taucht Werbung für Produkte bei Instagram auf, über die wir kurz vorher gesprochen haben. Hört Instagram die Userinnen und User ab? Unsere Reporterin macht den Test.

Wie personalisierte Werbung bei Instagram funktioniert

Sprachaufnahmen spielen bei personalisierter Werbung keine Rolle, sagt Instagram. Wie bekommen die Algorithmen des sozialen Netzwerks aber dann heraus, was wir mögen oder nicht?

Verknüpfte Daten: So werden wir zu gläsernen Usern

Was wir schreiben, wo wir sind, mit wem wir sprechen, wen wir kennen: das sind nur einige der Daten, die Instagrams Mutterfirma Meta über uns speichert, verknüpft und auswertet. Das tut der Konzern aus nur einem Grund.

So stoppst du personalisierte Werbung bei Instagram

Wer Instagram und Co. benutzt, hat es sehr schwer, seine Daten zu schützen. Ein paar Tipps gibt es aber, um zumindest die personalisierte Werbung einzuschränken.

So belauschen uns Sprachassistenten

Wer Siri, Celia oder Alexa ruft, kriegt von den smarten Sprachassistenten der Internetkonzerne oft überraschende Antworten – und gibt mitunter sehr persönliche Daten preis.

Pegasus: Unsichtbarer Spion

Pegasus galt lange als unsichtbarstes Smartphone-Spionagetool der Welt. Selbst Staatspräsidenten wurden damit ausgespäht. Mittlerweile können einige Hersteller die Software erkennen.

