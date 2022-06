Kann Mallorca sein Image als Party-Insel ändern?

Kaum irgendwo anders liegen Vergangenheit und Zukunft des Mallorca-Tourismus so nahe beieinander wie in der Straße Pare Bartomeu Salvà – bei deutschen Partyurlaubern auch als "Schinkenstraße" bekannt. Während in den einschlägigen Lokalen schon am Vormittag die Schlagermusik aus den Boxen dröhnt und an Stehtischen lehnende Männer in Fußballtrikots bereits die ersten Bierhumpen geleert haben, geht es nur ein paar Schritte weiter gediegen zu. Auf mit weißem Stoff bezogenen Sesseln sitzt es sich hier weich. Statt Bratwurst mit Pommes gibt es hier feinste Küche.

Juan Miguel Ferrer will den Ballermann zur schicken Destination machen

Den Wandel der Playa de Palma, einer der wichtigsten Touristenzonen der Insel, repräsentiert niemand besser als Juan Miguel Ferrer, der Vorsitzende der Vereinigung Palma Beach. Deren Ziel ist es, die als Ballermann berühmt-berüchtigte Partygegend in eine schicke Destination zu verwandeln. "Nachdem wir zuletzt einige Fortschritte gemacht haben, gab es jetzt wieder einen Rückschlag", sagt er und zeigt über die Uferpromenade in Richtung Strand. Dort lungern Dutzende Gruppen junger Männer bei Dosenbier in der Sonne. Es riecht nach Erbrochenem, Urin und Sonnencreme. Die Mülltonnen quillen über. "In den vergangenen Wochen hat sich die Playa de Palma wieder in das verwandelt, was sie vor Corona war", sagt Ferrer.

Die Playa de Palma im Juni – noch findet man am Strand ein freies Plätzchen

Alles beim Alten an der Playa de Palma

Im Sommer vergangenen Jahres nämlich deutete sich ein Wandel an, der selbst ihn überraschte: Nach der erzwungenen Corona-Pause und dank der strengen Auflagen der Gesundheitsbehörden, die in den Vergnügungslokalen galten, hatte eine neue, rücksichtsvollere Klientel die üblichen, überwiegend aus Deutschland stammenden Partyurlauber ersetzt. "Eigentlich hatten wir uns als Ziel dafür das Jahr 2026 gesteckt", sagt Ferrer. "Corona hat aber wie ein Katalysator gewirkt und uns dieses neue Publikum bereits im vergangenen Sommer beschert." In diesem Jahr aber ist wieder alles beim Alten. "Die Anstrengungen waren vergebens. Die unzivilisierten Touristen sind zurück. Und schrecken alle anderen ab."

Hier vergnügt sich das Partyvolk - Der "Bierkönig" ist die In-Discothek in Arenal auf Mallorca

Mallorcas Politiker, Hoteliers und Gastronomen bemühen sich seit geraumer Zeit, dem Sauftourismus auf Mallorca den Garaus zu machen und den Imagewandel der Playa de Palma hin zur Qualitätsdestination voranzutreiben. Während die Stadt Palma diverse Verordnungen erlassen hat, um Saufgelage in der Öffentlichkeit zu unterbinden, hat die Balearen-Regierung die Gesetzeslage verschärft, um beispielsweise den freien Verkauf von Alkohol in den Supermärkten einzuschränken. Durchschlagenden Erfolg hatte das jedoch nicht, wie man in diesen Tagen beobachten kann. "Die Polizei müsste die Einhaltung der Vorschriften durch die Urlauber kontrollieren", sagt Ferrer. "Und bei Verstößen die Geldstrafen sofort kassieren."

Die Polizei sieht dem Treiben tatenlos zu

Das aber ist leichter gesagt als getan, denn die Geldbußen in Höhe von bis zu 750 Euro an Ort und Stelle einzutreiben gibt die Rechtslage nur in Ausnahmefällen her, wie ein Sprecher der Polizei erklärt – zumal kaum ein Urlauber eine solche Summe bei sich tragen dürfte. Und so beschränken sich die Polizisten an der Playa de Palma in diesen Tagen meist darauf, dem Treiben der feierwütigen Touristen aus der Ferne zuzusehen und nur bei den ärgsten Exzessen einzuschreiten. "Wir können uns der allgemeinen Jubelstimmung jedenfalls nicht anschließen", sagt Ferrer.

Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen Mehr Sommerurlaub geht nicht 500 Kilometer Küste, verträumte Buchten wie die von Cala Formentor (Foto), warme Temperaturen bis in den Herbst hinein - das macht die größte Balearen-Insel zum Urlaubs-Hotspot. Egal, ob Individual-Tourist, Pauschal-Urlauber oder Promi - Mallorca bietet Unterkünfte in jeder Preisklasse. Und man kommt schnell und preiswert hin: Von Frankfurt aus ist man in zweieinhalb Stunden da.

Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen Wie alles begann 1833 wird ein regelmäßiger Fährdienst zwischen Barcelona und Mallorca eingerichtet. Aber erst ein Liebespaar macht die Insel zum begehrten Reiseziel. Die Schriftstellerin George Sand und der Pianist Frédéric Chopin verbringen 1838/39 den Winter in einem Kloster im Bergdorf Valldemossa (Foto). Der Roman, der dort entsteht und die Insel beschreibt, löst den ersten Tourismusboom Mallorcas aus.

Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen Sehnsucht nach Sonne, Strand, Natur Die ersten Touristen Anfang des 20. Jahrhunderts kommen hauptsächlich vom spanischen Festland und aus Großbritannien. Sie suchen Natur und Romantik. Noch sind Mallorcas Strände nahezu unberührt, etwa die von Calvià und Alcúdia (Foto). 1935 lockt das milde Klima schon 50.000 Touristen an, 1950 sind es 100.000 und 1960 wird die Million-Marke geknackt.

Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen Der Badeurlaub boomt In den 60ern nimmt der Massentourismus weiter an Fahrt auf. Bettenburgen dominieren die Küste, Pioniere des Pauschaltourismus wie Neckermann und Dr. Tigges investieren fleißig. Die Deutschen wollen bezahlbaren, sorgenfreien Strandurlaub, hier bekommen sie ihn. Und das kleine Fischerdorf El Arenal, zwölf Kilometer von der Inselhauptstadt Palma entfernt, ist bald nicht wieder zuerkennen.

Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen Party-Meile Ballermann El Arenal wird Anfang der 80er Jahre zum Epizentrum für Partyurlauber. Neben Deutschen feiern vor allem Briten und Skandinavier bis zum Umfallen. Berühmt-berüchtigter Treffpunkt für deutsche Sauforgien wird der "Ballermann 6". Eine teutonische Verballhornung von "Balnearia", der Bezeichnung für die Strandbuden, die im Abstand von 500 Metern aufgestellt und von 1 bis 15 durchnummeriert sind.

Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen Palma: Kulturstadt mit Strandanschluss Die 400 Jahre alte Kathedrale ist das Wahrzeichen der Inselhauptstadt Palma und die meistbesuchte Sehenswürdigkeit der Insel. Bis zur Corona-Krise ächzten die 400.000 Einwohner unter dem Overtourism, vor allem wegen der Kreuzfahrtschiffe, die hier anlegten und tausende Besucher in die Altstadtgassen spülten. 2019 übernachteten über 7 Millionen ausländische Gäste auf Mallorca.

Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen Naturschauspiel Mandelblüte Mit der Mandelblüte beginnt der Frühling und die Vorsaison auf Mallorca. Die ersten Touristen genießen die noch entspannte Atmosphäre auf der Insel, die malerischen Städte und Dörfer im Hinterland und die vielfältige Natur. Über ein Drittel der Fläche ist Landschaftsschutzgebiet.

Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen Der Berg ruft Wer die sportliche Herausforderung liebt, den zieht es ins Tramuntana-Gebirge, das mit mehreren 1000er Gipfeln den Nord- und Westteil der Insel einnimmt. Mountainbiker finden atemberaubende Trails - wie hier am Cap Formentor. Wanderer nehmen den Fernwanderweg GR 221 und Rennradfahrer die steilen Serpentinen der Bergpässe.

Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen Wassersportparadies Mallorca vom Wasser aus zu erleben, ist ein Highlight. Wer sich keine eigene Yacht leisten kann, der kann zumindest das Flair der romantischen Fischerhäfen wie Cala Figuera, Porto Colom oder Port Sollér genießen. Früher wurden über den Hafen von Soller die Orangen nach Frankreich verschifft, die in den mallorquinischen Bergen angebaut wurden.

Mallorca, die Lieblingsinsel der Deutschen Finca, die Alternative zur Bettenburg Wer dem Trubel der Strände entfliehen will, mietet sich eine Finca, ein Landgut mit allen Annehmlichkeiten im Hinterland. Hier stellt sich der Erholungseffekt von ganz allein ein. Egal, ob Sonnenanbeter, Partyhopper, Ruhesuchende oder Aktivurlauber - auf Mallorca findet jeder seinen Platz. Vier Millionen deutsche Urlauber jährlich können schließlich nicht irren. Autorin/Autor: Anne Termèche



Tatsächlich zeichnet sich auf Mallorca eine touristische Rekordsaison ab. Ob Hotelauslastung, Passagiere am Flughafen oder Buchungen – alle Zahlen liegen sogar über den Werten des letzten Sommers vor der Corona-Pandemie. "Nach zwei sehr komplizierten Jahren können wir jetzt die Früchte ernten und liegen ganz vorne bei der internationalen Nachfrage", freut sich etwa Maria Frontera, Präsidentin des mallorquinischen Hoteliersverbandes. Auch Andreu Serra, Tourismusdezernent beim Inselrat, äußert sich zufrieden: "Der Saisonbeginn war sehr gut. Die Zahl der Touristen steigt, ebenso die Geldsumme, die sie auf der Insel lassen."

Mallorca erwartet eine Rekordsaison. In Palmas Altstadt herrscht schon jetzt Gedränge

Die Gesamtzahl der Gästebetten soll sinken

Die Menge allein aber soll auf Mallorca nicht mehr das einzige Kriterium sein. Man setzt nun verstärkt auf Qualitätstourismus und Nachhaltigkeit. So gibt es seit einiger Zeit ein Gesetz, das zum ersten Mal eine – wenn auch zaghafte – Verringerung der Gesamtzahl der Gästebetten in Urlaubsunterkünften vorsieht. "Wir sind fest überzeugt, dass die Wirtschaft trotz reduzierter Bettenzahl wachsen kann, indem wir größeren Mehrwert schaffen", sagt Tourismusminister Iago Negueruela. So gibt es etwa seit Jahren Anreize, die Sternekategorie der Hotels anzuheben. Das zeigt Wirkung: Mittlerweile gibt es mehr als 400 Vier- und Fünfsterne-Hotels auf der Insel. Vor zehn Jahren waren es noch halb so viele.

Für mehr Nachhaltigkeit wiederum soll eine andere Entscheidung aus den vergangenen Wochen sorgen. Palma ist die erste spanische Stadt, die die Zahl der Kreuzfahrtschiffe begrenzt, die gleichzeitig ihren Hafen anlaufen dürfen. Auf eine entsprechende Regelung einigte sich die Balearen-Regierung mit dem Verband der Kreuzfahrtreedereien. Demnach machen künftig nur noch maximal drei Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig im Hafen fest. Bislang waren es an vielen Tagen bis zu sechs. Dann strömten weit mehr als 10.000 Kreuzfahrtreisende gleichzeitig in die Altstadt, was zuletzt immer häufiger zu Anwohnerprotesten geführt hatte.

Nur noch maximal drei Kreuzfahrtschiffe dürfen gleichzeitig in Palmas Hafen festmachen

Die Hoffnung ruht auf den US-Amerikanern

Eine andere Urlaubergruppe dagegen hofft man künftig verstärkt nach Mallorca locken zu können: US-Amerikaner. Deshalb sind die politischen Entscheidungsträger auch überaus froh, dass die Fluggesellschaft United Airlines nun eine Direktverbindung zwischen Palma und New York anbietet. Man erhofft sich vor allem kulturbeflissene und zahlungskräftige Kundschaft, die jedenfalls nicht kommt, um sich auf der Insel in aller Öffentlichkeit zu betrinken, wie es an der Playa de Palma nun also weiterhin der Fall ist. Damit es dort künftig zumindest etwas gesitteter zugeht, haben sich die unter der Marke Palma Beach zusammengeschlossenen Unternehmer etwas überlegt: In ihren Lokalen gilt neuerdings ein Dresscode. Mit nacktem Oberkörper kommt dort niemand mehr hinein, ebenso wenig im Fußballtrikot. "Vielleicht gelingt es uns so, die Leute ein wenig umzuerziehen", sagt Ferrer.