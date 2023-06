Trainierte KI kann Hirnströme interpretieren und so Gesehenes rekonstruieren. Beauty-Filter können psychisch krank machen. Führt die Rekordstrafe für Meta zu besserem Datenschutz? Themen, die die Tech-Welt bewegten.

Kann KI Gedanken lesen?

Trainierte KI kann mithilfe von Hirnströmen Bilder, die Testpersonen betrachtet haben, oder Geschichten, die sie gehört haben, rekonstruieren. Das haben Forschende in Japan und den USA herausgefunden.

Machen Facetuning Apps krank?

Beauty-Filter-Apps wie FaceTune oder FaceApp erstellen geschönte, realistische Fotos und Videos von Nutzenden. Die Verwendung von KI-gesteuerten Filtern kann die psychische Gesundheit jedoch beeinträchtigen.

Warum Meta Nutzerdaten an US-Behörden weitergibt

Meta bekam von der EU eine Rekordstrafe von 1,2 Milliarden Euro. Der Grund: Facebook übermittelt Nutzerdaten von EU-Bürgern an Regierungsbehörden der USA und anderer Länder.

Sendezeiten:

DW Deutsch

DI 13.06.2023 – 16:45 UTC

MI 14.06.2023 – 07:00 UTC

MI 14.06.2023 – 12:15 UTC

MI 14.06.2023 – 21:15 UTC

DO 15.06.2023– 10:45 UTC

DO 15.06.2023 – 14:45 UTC

DO 15.06.2023 – 23:45 UTC

FR 16.06.2023 – 03:15 UTC

FR 16.06.2023 – 09:15 UTC

FR 16.06.2023 – 18:45 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

DI 13.06.2023 – 16:45 UTC

MI 14.06.2023 – 05:45 UTC

MI 14.06.2023 – 12:15 UTC

MI 14.06.2023 – 21:15 UTC

DO 15.06.2023 – 14:45 UTC

DO 15.06.2023 – 23:45 UTC

FR 16.06.2023 – 03:15 UTC

FR 16.06.2023 – 10:45 UTC

FR 16.06.2023 – 18:45 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4| Sao Paulo UTC -3