Kanaren wieder Risikogebiet - Kein Lockdown in der Schweiz

Bislang galten die bei deutschen Urlaubern beliebten Kanarischen Inseln nicht als Corona-Risikogebiet. Doch kurz vor Weihnachten ändert sich das. Laut dem Robert Koch-Institut steht ab Sonntag wieder ganz Spanien auf der Risikoliste - und damit gehören die Kanaren wieder dazu. Das hat zur Folge, dass die Bundesregierung Inseln wie Gran Canaria und Teneriffa als Risikogebiete einstuft und es eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts gibt.

Zuletzt zählten die Kanaren zu den ganz wenigen Urlaubszielen im europäischen Ausland, für die keine Reisewarnung galt. Ende Oktober war sie wegen sinkender Infektionszahlen aufgehoben worden. Seit einiger Zeit steigen die Zahlen aber wieder - vor allem auf Teneriffa. Dort lagen die Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche zuletzt bei 127. Dadurch erhöhte sich der Wert für alle sieben Kanarischen Inseln auf durchschnittlich gut 70. Ab einem Wert von 50 erfolgt die Einstufung als Risikogebiet und damit auch die Reisewarnung.

Rückkehrer müssen in Quarantäne

Die bedeutet zwar kein Reiseverbot, soll aber eine möglichst große abschreckende Wirkung auf Touristen haben. Das Gute für Urlauber: Sie können bereits gebuchte Reisen stornieren, wenn ihr Ziel zum Risikogebiet erklärt wird. Rückkehrer aus den Risikogebieten müssen aber bis zu zehn Tage in Quarantäne. Ab dem fünften Tag können sie sich davon durch einen negativen Test vorzeitig befreien lassen.

Für die vor der Westküste Afrikas liegenden Kanaren bedeutet die Reisewarnung einen weiteren schweren Schlag für die Tourismusbranche. Neben den Deutschen stellen in normalen Zeiten die Briten die größte Urlaubergruppe. Großbritannien hatte bereits vor gut einer Woche wieder eine Quarantänepflicht für Rückkehrer von den Kanaren angeordnet. Die im Tourismus tätigen Unternehmen forderten daraufhin dringend weitere Soforthilfen der Regierung.

Schweiz will keinen Lockdown

In der Schweiz werden derweil die Regeln verschärft. So müssen Restaurants, Kinos, Museen und Sportclubs ab Dienstag schließen. Einen harten Lockdown gibt es aber trotz hoher Infektionszahlen weiterhin nicht. Geschäfte und Skilifte bleiben geöffnet. Der Kanton Wallis, in dem etwa Zermatt und Saas Fee liegen, hat bereits eine Genehmigung für den Betrieb fast aller Lifte und Bergbahnen erteilt. Die Infektionszahlen in der Schweiz gehören - im Verhältnis zur Einwohnerzahl - zu den höchsten in Europa. Ärzte und Wissenschaftler schlagen seit Wochen Alarm, weil die Maßnahmen zu lasch seien. Die Krankenhäuser sagen, sie arbeiteten schon an der Kapazitätsgrenze.

Trotz hoher Infektionszahlen bleiben die Skilifte in der Schweiz geöffnet

Dritter harter Lockdown in Österreich?

Österreichs Regierung erwägt hingegen einen dritten harten Lockdown ab dem 26. Dezember. Wie mehrere Medien berichten, stehen eine weitere Schließung großer Teile des Handels sowie Ausgangsbeschränkungen bis zum 17. Januar im Raum. Nach den Ferien sollen die Schüler online unterrichtet werden. Unklar ist, was mit den Skigebieten geschieht, die am 24. Dezember öffnen sollten. Am Nachmittag sollen Entscheidungen getroffen werden.

Für die Zeit ab dem 18. Januar wird ein ungewöhnlicher Plan erwogen. So soll dann neben Schulen und Handel auch die seit Anfang November geschlossene Gastronomie wieder öffnen - allerdings möglicherweise nur für Menschen,die bei einem neuerlichen Massentest ein negatives Ergebnis erhalten. Das berichtet die österreichische Nachrichtenagentur APA aus Verhandlungskreisen. Wer nicht an den Testungen teilnimmt, müsste eine weitere Woche zuhause bleiben.

wo/rb (dpa, rtr)