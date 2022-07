DW Nachrichten

Kanada: Papst Franziskus auf einer "Pilgerreise der Reue"

Zehntausende indigene Kinder wurden in Kanada in kirchlichen Internaten misshandelt, Tausende kamen ums Leben. Es brauchte lange, bis sich das Land dieser Vergangenheit stellte. Nun will es mit einer Reise auch der katholische Papst Franziskus tun.