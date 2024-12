Südafrikanische Tierschützerinnen und Tierschützer versuchen, den Brillenpinguinen zu helfen. Sie fangen die Tiere ein, um sie auf Verletzungen und Krankheiten zu untersuchen und ihnen gegebenenfalls zu helfen, bevor sie wieder in die Freiheit entlassen werden. In einem speziellen Krankenhaus für Seevögel in Tableview nahe Kapstadt können die kleinen Patienten sogar geröntgt werden.