Kalkstein-Bergbau gegen Biodiversität in Malaysia: Buddhistische Mönche kämpfen für den Schutz ihrer Heimat

Hinter den Mauern des Dhamma Sakyamuni-Klosters ist die Luft viel kühler als draußen. Es ist ganz still. Auf dem polierten Steinboden sitzen die Mönche im Schneidersitz. Sie meditieren vor einem goldfarbenen Buddha. Von der rauen Kalksteindecke über ihnen hängen Stalaktiten. Das sind lange Tropfsteine, die sich in mehreren hundert Jahren bilden, wenn andauernd kalkhaltiges Wasser immer an der gleichen Stelle von der Decke tropft.

Das Dhamma Sakyamuni-Kloster ist eines der letzten verbliebenen Kalksteinhöhlentempel in Malaysia. Es liegt am Fuße des Berges Kanthan, einem der zwölf Kalksteinhügel, die sich aus dem Kinta-Tal im malaysischen Bundesstaat Perak erheben. 15 buddhistische Mönche leben zurzeit in diesen Höhlen und praktizieren hier ihren Glauben.

Damit könnte es bald vorbei sein. Draußen vor dem Kloster sind die lauten Explosionen zu hören. Wie Gewehrschüsse hallen sie durch das Tal. Hier wird gesprengt, um Kalkstein abzubauen, ein wichtiger Rohstoff für die Zementindustrie.

Das unberührte Karstökosystem ist im Gegensatz zum Steinbruch gleich nebenan üppig und grün

Seit Anfang der 1960-er Jahre hat die Regierung des Bundesstaates Perak den Berg Kanthan an das Baustoffunternehmen Associated Pan Malaysia Cement (APMC) verpachtet. Der Berg wurde damals in vier Zonen geteilt. Zwei davon gibt es nicht mehr. Sie sind dem Kalksteinabbau zum Opfer gefallen. Wie eine große offene Wunde klafft das, was von ihnen übrig geblieben ist. Nun gibt es im Süden einen gesunden kräftigen Wald, daneben im Norden karge Flächen aus hellem Fels mit jeder Menge Geröll.

APMC hat gerade das Genehmigungsverfahren angeschoben, um schon bald mit dem Kalksteinabbau in einer weiteren, bisher unberührten Zone, zu beginnen. Hier liegt das Kloster. Die Mönche sollen weg, denn nach Ansicht von APMC leben sie hier illegalerweise.

Ein spirituelles Heiligtum

Der Berg Kanthan ist ein beeindruckendes Beispiel für eine Karsttopografie. So bezeichnet man eine Landschaft, bei der weicher, poröser Kalkstein auf natürliche Weise erodiert ist und ein Netz von Tälern, Höhlen und Dolinen, also Vertiefungen, geschaffen hat. Hier gibt es eine große Vielfalt an Tieren und Pflanzen, die sich speziell an diese Umgebung angepasst haben. Auch Menschen leben schon lange hier in der Gegend.

Bhante Kusala sagt, dass nur wenige Menschen in Höhlen leben wollen, hofft aber, dass das Heiligtum zum Kulturerbe erklärt wird

Bhante Kusala leitet das Kloster. Andere Mönche und Freiwillige helfen ihm. Das Kloster wurde vor rund einhundert Jahren von einem Meister namens Fu gegründet, erzählt Bhante Kusala. Demnach habe sich Fu zu dem Berg Kanthan hingezogen gefühlt, weil seine Form der Figur eines liegenden Buddhas ähnelte.

"Unser Gründer hat diesen Ort wegen seiner ruhigen und friedlichen Umgebung ausgewählt", sagt Kusala. Es sei eine alte Tradition buddhistischer Mönche, den Frieden in der Natur zu suchen, ergänzt er.

Ein wenig gespenstisch klingt es, wenn das Wasser, leise zwar, von den Stalaktiten tropft. Wegen der Größe des Klosters entsteht dabei ein Echo. Über ein Rohrsystem fangen die Mönche das Wasser auf. Dann baden sie darin, waschen ihre Kleidung damit und verwenden es zum Reinigen der Tempelböden.

Seongyee arbeitet als Freiwillige seit fünf Jahren im Sakyamuni-Höhlenkloster. Sie macht sauber und hilft bei Wartungsarbeiten. "Für uns ist der Ort ein spirituelles Heiligtum", sagt sie. "Wir brauchen ihn. Er ist Teil unserer spirituellen Reise."

Die Mönche sammeln das Wasser von den tropfenden Stalaktiten und verwenden es zum Waschen und Reinigen

Bedrohte endemische Arten

Aber nicht nur die religiöse Gemeinschaft aus dem Kloster ist bedroht. Zieht das Zementunternehmen seine Pläne durch, werden auch vom Aussterben bedrohte Tierarten, wie Falltürspinnen und Bogenfingergeckos, ihr zu Hause verlieren, sobald dieser Teil des Berges gesprengt wird, sagt Ruth Kiew gegenüber der DW. Die Botanikerin arbeitet unter anderem mit der gemeinnützigen Malaysian Cave & Karst Conservancy zusammen, einer Organisation, die sich für den Erhalt von Höhlen und Karsts in Malaysia einsetzt.

2014 hatte Kiew in einer Studie die bedrohte Fauna am Kanthan untersucht. Sie fand 32 Pflanzenarten, die laut Fachleuten von großer Bedeutung für den Naturschutz sind. Unter ihnen entdeckte sie auch zwölf gefährdete Arten sowiedrei erst kürzlich entdeckte Baumarten. Diese wachsen vermutlich nur hier.

APMC und die Muttergesellschaft, der Baukonzern YTL, lehnten ein Interview mit der DW zu diesem Thema ab. Nach Angaben auf der Firmenhomepage von YTL arbeitet das Unternehmen jedoch mit der malaysischen gemeinnützigen Organisation Tropical Rainforest Conservation and Research Centre (TRCRC) zusammen, um die bedrohte Flora des Mount Kanthan in einer speziellen Gärtnerei zu erhalten.

Die Studie der Botanikerin Ruth Kiew zeigt, dass der Abbau von Steinbrüchen eine Reihe von Pflanzenarten am Mount Kanthan bedroht

Ein Sprecher vom TRCRC erklärte gegenüber der DW, dass das Ziel des Projekts darin bestand, ein Team von YTL zu schulen. Wie legt man eine Baumschule an, wie wird Saatgut gewonnen? Und auch die Grundlagen des Pflanzens von Bäumen gehörten demnach zu den Inhalten. Alle diese Ziele seien erreicht worden, so der Sprecher weiter.

Ob YTL das aus dem Projekt gewonnene Wissen für Schutzmaßnahmen der bedrohten Pflanzen nutzt, ist unklar. Wissenschaftler sagen jedoch, dass mit jeder weiteren Zerstörung des Berges immer auch einzigartige Arten verloren gehen.

"Wegen der ganz unterschiedlichen und zerklüfteten Topografie des Berges gibt es hier verschiedene einzigartige Lebensräume und nur jeweils darauf spezialisierte Arten", sagt Kiew. So seien Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen nicht gleichmäßig über die Karsthügel verteilt, ergänzt sie. Yong Kien Thai ist Botaniker an der Universität von Malaya. Schon mehrmals war er hier am Berg, um dessen Artenvielfalt zu untersuchen.

Auch er hat sich Gedanken zu den möglichen Plänen von YTL gemacht. "Vielleicht werden sie irgendwann einige der vielen verschiedenen Arten, die hier aus dem Kalkstein stammen, anbauen. Aber sie haben nicht erklärt, wo sie diese wieder anpflanzen werden", sagt er. "Die Wiederansiedlung ist auch deshalb ein Problem, weil die verschiedenen Kalksteinhügel jeweils ihre ganz eigene Vielfalt haben."

Eine Meditationskammer innerhalb des Höhlensystems

Das kulturelle Erbe steht auf dem Spiel

Kusala sieht sich und die anderen Mönche als "Hüter dieses Berges".

Im Januar 2021 hat APMC einen Gerichtsbeschluss eingereicht, um eine Räumung des Kanthan zu erwirken. Von den Mönchen ist darin als "nicht identifizierte Besetzer des Landes" des Rede. Weiter heißt es, die Mönche hielten sich ohne die Genehmigung des Unternehmens im Berg auf.

Unterdessen haben sechs der Mönche erfolgreich erwirkt, als offizielle Gegenparteien in dem Fall auftreten zu können. Das stärke ihre rechtliche Position, erklärt der Sprecher des Klosters Leon Cheok Keng gegenüber der DW.

Gleichzeitig kämpfen die Mönche darum, dass das Kloster offiziell zum Kulturerbe erklärt wird. Vor der Coronapandemie strömten Gläubige aus Städten wie Kuala Lumpur zu den Sakyamuni-Höhlen, um dort gemeinsam mit den Mönchen zu meditieren.

Kusala sagt, dass seine Gemeinde in Harmonie mit dem einzigartigen Karst-Ökosystem lebt

Ende Dezember 2021 erhielt das Kloster ein Unterstützungsschreiben des Stadtrats von Ipoh, der Verwaltungshauptstadt von Perak. Darin sprachen sich die Offiziellen dafür aus, das Land als Kulturerbe auszuweisen.

"Wenn das Kloster den Status eines Kulturerbes bekommt, bedeutet das, dass niemand die Strukturen auf dem Gelände verändern kann. Die Stätte wäre dann vor Eingriffen von außen geschützt", sagt Leong.

Kusala ist dennoch frohen Mutes. Ihm ist bewusst, dass seine Lebensweise und die der anderen Mönche auf dem Spiel steht. Die Werte seines Klosters konkurrieren mit wirtschaftlichen Interessen. "Heutzutage wollen nicht mehr viele Menschen Mönch werden", sagt er mit freundlichen Augen. "Sie wollen nicht in einer Höhle oder einem Wald leben... so sind auch wir inzwischen eine wirklich seltene Spezies", schiebt der Mönch lachend hinterher.