Kalifornien: Der größte Waldbrand - bisher

Heißer Arbeitsplatz

Diese Feuerwehrleute sind unerschrocken bei der Arbeit, während am Dienstfahrzeug der Außenspiegel schmilzt. In vielen Gebieten der USA haben die Menschen in der vergangenen Woche unter enormen Temperaturen um die 40 Grad Celsius gelitten. Unterstützt werden die Helfer am Boden durch Löschhubschrauber.