K-Pop-Star Nayeon nach mutmaßlichem Stalking durch deutschen Fan angeblich unter Polizeischutz

Das Management der Mädchenband Twice, eine der in Charts und Umsätzen führenden Girl-Groups im weltweit populären K-Pop, kündigte rechtliche Schritte an, nachdem ein Mann am Neujahrstag während eines Flugs von Japan nach Korea versucht haben soll, sich Sängerin Nayeon (Artikelbild) zu nähern. Der mutmaßlich deutsche Verdächtige hatte vielfach in Sozialen Medien von Versuchen gepostet, den Star persönlich zu treffen.

Wie das Management nach Angaben des englischsprachigen K-Pop-Blogs "allkpop" weiter mitteilte, habe der Verdächtige herausgefunden, welchen Flug die Gruppe von Japan nach Südkorea nehmen würde und daraufhin ein Ticket gebucht. Mehrmals habe er versucht, sich Nayeon an Bord lautstark zu nähern, wurde aber vom Sicherheitsteam der Band aufgehalten. Die 24-jährige Sängerin sei daraufhin unter Polizeischutz gestellt worden und habe "erhebliche Gefühle des Unbehagens und der Angst" zum Ausdruck gebracht.Nun werde untersucht, wie die Fluginformationen und Reiserouten der Gruppe durchsickern konnten.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Cha In Ha Die Musik aus Südkorea hat weltweit Millionen von Fans, ist einer der größten Export-Hits des Landes. Für die vielen Bands bedeutet das aber auch einen harten Konkurrenzkampf. Vor wenigen Wochen erst wurden die K-Pop-Sängerinnen Goo Hara von der Girlband Kara und Sulli von f(x) tot aufgefunden. Mit dem Tod von Schauspieler und Sänger Cha In Ha (Bild) wurde der K-Pop nun erneut erschüttert.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen BTS (Bangtan Boys) Die Gruppe BTS ist derzeit unangefochtener Spitzenreiter im K-Pop-Kosmos. Im Ranking "Social 50" der US-Wochenzeitung Billboard, das die weltweite Popularität von Künstlern in sozialen Netzwerken misst, belegen sie seit Jahren Platz 1; bei YouTube und TikTok haben sie Rekorde gebrochen. Vor kurzem hatte die international erfolgreiche Band eine Pause eingelegt - um neue Energie zu tanken.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen EXO EXO landen im "Social 50"-Ranking von Billboard gleich hinter BTS. Sie teilen sich auf in EXO-M (Mandarin) für den chinesischen Markt und EXO-K für den koreanischen. 2014 reichten zwei Bandmitglieder Klage ein. Kris Wu und Luhan warfen SM Entertainment vor, sie ungerecht zu behandeln und mit ihren Methoden gesundheitliche Probleme bei ihnen hervorgerufen zu haben. Das Label wies das zurück.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen GOT7 Großer Publikums-Liebling am K-Pop-Himmel sind ebenfalls GOT7. 2014 eroberte die siebenköpfige Boyband die Charts im Sturm, landete mit ihrem ersten Album "Got It?" sogar auf Platz 1 der Billboard World Albums Chart; weitere Top-Platzierungen folgten. Sowohl auf den Bühnen der Welt als auch in den Sozialen Netzwerken wissen die Jungs ihre - vor allem weiblichen - Fans zu begeistern.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Blackpink Die vier Frauen von Blackpink gehen mit ihrer Musik nicht nur in ihrer Heimat Korea durch die Decke, sondern sind derzeit sogar die gefragteste Girlband der Welt. Ihre Single "Kill This Love" knackte einen YouTube-Rekord: Binnen 24 Stunden wurde sie knapp 60 Millionen Mal geklickt. Bei der Vermarktung der Gruppe folgt das Label YG Entertainment ganz offensichtlich dem Motto "sex sells".

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Stray Kids Stray Kids wurden 2017 in einer gleichnamigen Reality-Show gecastet und spielen im K-Pop-Geschäft längst ganz oben mit. Bei ihrer Europatournee im Sommer traten sie auch vor Tausenden von Zuschauern in Berlin auf. Ende Oktober wurde bekannt, dass Bandmitglied Woojin die Gruppe aus "persönlichen Gründen" verlässt. Das Management entschuldigte sich bei den Fans für "eventuelle Unannehmlichkeiten".

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen MONSTA X Auch MONSTA X wurden im Fernsehen bei einer Ausscheidungsshow gecastet und sind seit ihrer Gründung 2015 bereits um ein Mitglied geschrumpft. Laut Medienberichten soll Wonho Schulden haben. Das Label Starship Entertainement teilte daher mit, die Band mache fortan zu sechst weiter, damit die jüngsten Ereignisse nicht von "all den aufregenden Dingen", die MONSTA X erleben, ablenkten.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen NCT NCT (Neo Culture Technology) bestehen aus 21 Mitgliedern, die sich in vier Untergruppen gliedern - eine übliche Praxis im K-Pop, um die verschiedenen asiatischen Musikmärkte gezielter anzusprechen. Besonders erfolgreich sind derzeit NCT 127. Sie durften in diesem Jahr als erste K-Pop-Gruppe bei der berühmten Macy’s Thanksgiving Day Parade (Bild) in New York auftreten.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Seventeen Die 13-köpfige Boygroup Seventeen hat drei Untergruppen, die jeweils auf Rap und HipHop, Gesang und Choreografie spezialisiert sind. Außergewöhnlich ist, dass sie an der Produktion von Musik und Tänzen stark beteiligt sind. Erst kürzlich teilten Seventeen mit, dass Mitglied S. Coups vorerst pausiere. Sie sprachen von gesundheitlichen Problemen und Angstzuständen und baten die Fans um Verständnis.

Diese K-Pop-Gruppen sollte man kennen Big Bang 2012 standen Big Bang, eine der erfolgreichsten K-Pop-Bands überhaupt, noch zu fünft auf der Bühne (Bild). Inzwischen ist auch diese Gruppe um ein Mitglied geschrumpft: Seit März wird gegen Lee Seung-hyun, besser bekannt unter dem Künstlernamen Seungri, ermittelt, weil er Teil eines Prostitutionsrings gewesen sein soll. Daraufhin beendete er seine Karriere. Der Prozess steht noch aus. Autorin/Autor: Bettina Baumann



Dementi auf Twitter

Der Verdächtige, angeblich deutscher Staatsangehöriger, hatte über Wochen in Sozialen Medien gepostet, er wolle den den K-Pop-Star treffen. Nach dem Vorfall schrieb er auf Twitter, er habe Nayeon nicht stören wollen, sondern ihre "Liebesbriefe" überreichen und seine Liebe gestehen wollen, doch seien "grundlos" zwei Manager auf ihn "gesprungen".

Zahlreiche Fans der Band reagierten besorgt auf den Vorfall und forderten den jungen Mann auf Twitter auf, Nayeon in Ruhe zu lassen. "Sie hat Angst vor dir! Hör auf!" schrieben etliche User.

Die südkoreanische K-Pop-Szene ist in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder von Skandalen erschüttert worden. So begingen drei ehemalige Mitglieder verschiedener Bands offenbar Selbstmord. Andere klagten über Ausgebranntsein und Cybermobbing. Außerdem wurden zwei ehemalige Sänger im vergangenen Jahr wegen sexueller Übergriffe zu Gefängnisstrafen verurteilt. Gegen ein Ex-Mitglied der Gruppe "Big Bang" wird wegen illegaler Prostitution ermittelt.