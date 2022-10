Projekt Zukunft

Künstliche Regenwolken über den Vereinigten Arabischen Emiraten

In den Vereinigten Arabischen Emiraten erreicht kaum ein Regentropfen den Boden, obwohl es genügend Wolken gäbe. Im Wüstenstaat ist es so heiß, dass das Wasser oft schon in der Luft verdunstet. Doch ein Wolken-Impfprogramm soll Regen bringen.