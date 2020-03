Künstler des großen Formats: Anselm Kiefer wird 75

Und immer wieder monumental - Anselm Kiefer wird 75

Kriegsschuld und Sühne

Geboren wird Anselm Kiefer am 8. März 1945 in Donaueschingen. Er wächst in einer streng katholischen Lebenswelt auf. Schuld und Sühne sind in seiner Familie ständig Thema. Als Student versucht er sich erfolglos mit Rechtswissenschaften. Er bricht das Studium ab und geht an die Kunstakademie, wird Meisterschüler des Malers Horst Antes. Ab 1970 wird Joseph Beuys sein Mentor und großes Vorbild.