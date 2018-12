Künstler aus Europa, bei denen Sie Ihren eigenen Augen besser nicht trauen sollten

Künstler aus Europa, deren Werke uns täuschen sollen

Schneelandschaft von Menschenhand

Der schwedische Fotograf Erik Johansson lichtet zuerst echte Landschaften ab. In seinem Atelier arbeitet er später an Details, die in dann für die Verblüffung sorgen: klaffende Abgründe, Landschaften, die auseinanderbrechen oder junge Frauen, die eine weiße Schneedecke auf den Untergrund nähen. Am Rechner lässt er Modell und Realität verschmelzen und erschafft so unmögliche Fotografien.

Autorin/Autor: Meike Krüger