Können Avatare Jobs zukunftssicher machen?

In Zeiten der Pandemie, digitalisieren weltweit viele Unternehmen ihre Prozesse. Avatare, also virtuelle Kunstfiguren, werden immer beliebter. Was bedeutet das für die Firmen der Zukunft? Wem helfen Avatare? Und wie soll man mit ihnen umgehen?