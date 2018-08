"König-Ludwig-Nacht" im Schloss Linderhof

Bereits zum 11. Mal wurde der Geburtstag des Märchenkönigs auf Schloss Linderhof im Allgäu mit der "König-Ludwig-Nacht" gefeiert. Am 173. Geburtstag des kunstliebenden Königs haben 1500 Kerzen Garten und Schloss beleuchtet, auch das Wasserparterre war illuminiert. Besucher konnten sich bei den nächtlichen Schlossführungen, Konzerten und Lesungen in die Märchenwelt des Königs versetzen lassen. Verzichten müssen Gäste in diesem Jahr nur auf einen Blick in die Venusgrotte, sie wird noch bis 2022 restauriert.

Ludwig II. von Bayern und seine Schlösser Schloss Linderhof Das Lieblingsschloss von König Ludwig II. von Bayern war zugleich das kleinste seiner drei Schlösser. Eigentlich sollte hier eine Nachahmung von Versailles entstehen. Aber das Gelände war schlichtweg zu klein. Stattdessen wurde es ein Schlösschen im Rokoko-Stil. Den königlichen Geburtstag feiert Linderhof immer romantisch - mit nächtlichem Lichter- und Kerzenschein.

Ludwig II. von Bayern und seine Schlösser Venusgrotte Der Musik widmete Ludwig II. auch auf Linderhof einen eigenen Raum. Mit dem Unterschied, dass die Venusgrotte nur ihm und engsten Vertrauten vorbehalten war. Hier ließ sich der melancholische König gern Opernarien vortragen. Die künstliche Grotte mit See und Wasserfall stellt das Bühnenenbild des ersten Akts der Wagneroper "Tannhäuser" dar. Ludwig war ein glühender Fan Richard Wagners.

Ludwig II. von Bayern und seine Schlösser Schloss Neuschwanstein Kaum vier Jahre im Amt und 23 Jahre jung entwarf Ludwig II. 1868 sein erstes Schloss. Und was für eins! Neuschwanstein ist heute Deutschlands bekanntestes Schloss und eines der meistbesuchten Europas. Einer mittelalterlichen Ritterburg nachempfunden thront es auf einem Felssporn in den Allgäuer Bergen über dem Ort Schwangau. Jedes Jahr zieht es 1,4 Millionen Touristen aus aller Welt magisch an.

Ludwig II. von Bayern und seine Schlösser Der Sängersaal Der größte Raum auf Schloss Neuschwanstein ist der Sängersaal. Inspiriert vom Original, dem Sängersaal auf der Wartburg, ließ Ludwig ihn mit Szenen der mittelalterlichen Sagenwelt dekorieren. Ein wahrhaft königliches Ambiente für große Feste und Musikveranstaltungen. In diesen Genuss kommen heute die Besucher der alljährlichen Schloss-Konzerte.

Ludwig II. von Bayern und seine Schlösser Roseninsel Ludwig II. liebte Orte, die ihm Abgeschiedenheit garantierten. So auch die Roseninsel im Starnberger See. Sein Vater Maximilian II. hatte sich hier ein Sommerhaus bauen lassen, das "Casino". Es ist umgeben von einer Parkanlage, deren Herzstück ein Rosengarten ist. Abgeschirmt von neugierigen Blicken traf sich Ludwig II. hier gern mit seiner Cousine, der österreichischen Kaiserin Elisabeth.

Ludwig II. von Bayern und seine Schlösser Schloss Herrenchiemsee Andere Insel, anderes Schloss. 1873 erwarb König Ludwig II. die Herreninsel im Chiemsee. Hier sollte endlich ein "Tempel des Ruhmes" für sein Vorbild, den französischen Sonnenkönig Ludwig XIV., entstehen. Ein Versailles in Bayern. Schloss Herrenchiemsee wurde sein letztes und teuerstes Bauprojekt. Weil Ludwig II. 1886 starb, erlebte der Bayernkönig die Vollendung seines Traumschlosses nicht mehr.

Ludwig II. von Bayern und seine Schlösser Spiegelsaal Versailles oder Herrenchiemsee? Als perfekte Kopie des Schlosses zu Versailles bekam Herrenchiemsee eine Spiegelgalerie. 98 Meter lang mit 17 Rundbogenfenstern und genauso vielen Spiegeln gegenüber. Dazu 33 Deckenlüster und 44 Standkandelaber. Dieser Raum ist heute die größte Attraktion im Schloss und mit 98 Metern sogar sieben Meter länger als das Versailler Vorbild.

Ludwig II. von Bayern und seine Schlösser Schloss Nymphenburg Dieses Schloss hat Ludwig II. nicht erbauen lassen. Hier nahm jedoch alles seinen Anfang: In dem Anwesen wurde der Märchenkönig geboren. Das königliche Geburtszimmer kann beim Schlossrundgang besichtigt werden. Rund 300.000 Besucher kommen jährlich. Im Sommer erwartet Besucher eine besondere Attraktion. Dann können sie mit der Gondel über die Kanäle des Parks gleiten.

Ludwig II. von Bayern und seine Schlösser Königshaus am Schachen Die Aussicht spektakulär, das Gebäude überraschend schlicht. Auf 1866 Metern Höhe, im Wettersteingebirge gelegen, schätzte der Bayernkönig diesen Ort als Refugium bei seinen Aufenthalten im Gebirge. Nur ein vierstündiger Fußmarsch führt hier herauf. Ludwig wäre nicht Ludwig, wenn er sich nicht auch für dieses Bauwerk etwas Besonderes hätte einfallen lassen.

Ludwig II. von Bayern und seine Schlösser Türkischer Saal Opulenter Orient-Stil nimmt den gesamten ersten Stock des Königshauses am Schachen ein. Einen größeren Kontrast zu der kargen Bergwelt kann man sich schwer vorstellen. König Ludwig feierte hier einige seiner Namens- und Geburtstage. Passend zum Ambiente sollen die Gäste als Kalifen und Sultane verkleidet gewesen sein. Bospurus-Feeling im Hochgebirge. Autorin/Autor: Anne Termèche



Ludwig nannte Linderhof sein "Königshäuschen". Ab 1869 ließ er das ehemalige Forsthaus des Vaters auf 1000 Höhenmetern um- und ausbauen, woraus schließlich das Schloss im Rokoko-Stil hervorging. Auch den Garten, umrahmt von der natürlichen Landschaft aus Wald und Gebirge, ließ der Monarch kunstvoll gestalten.

Die Ludwig-Schlösser in Bayern sind ein Touristenmagnet. Mit 1,5 Millionen Besuchern pro Jahr ist Neuschwanstein das meistbesuchte Schloss Deutschlands. Auch die anderen Ludwig-Schlösser verzeichnen viele Besucher: Nach Linderhof kamen 2017 mehr als 400.000, nach Herrenchiemsee mehr als 376.000 Menschen.