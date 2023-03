König Charles lobt deutsche Hilfe für Ukraine

König Charles III. hat die engen Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland in vielen Bereichen gewürdigt. In seiner abwechselnd auf Deutsch und Englisch gehaltenen Rede im Deutschen Bundestag, die auch humoristische Einlagen enthielt, verwies er auf die langjährige Partnerschaft und Verbundenheit beider Länder.

Im politischen Teil seiner Ansprache ging Charles auch auf den russischen Angriffskrieg ein und würdigte die umfangreiche deutsche Hilfe für die Ukraine im Verteidigungskampf. "Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen", sagte der Monarch. Deutschland und das Vereinigte Königreich hätten eine wichtige Führungsrolle übernommen. Als größte europäische Geber hätten beide Länder entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären, sagte Charles weiter.

"Die Sicherheit Europas ist bedroht"

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine habe unvorstellbares Leid über viele unschuldige Menschen gebracht. "Zahllose Leben wurden zerstört, Freiheit und Menschen wurden brutal mit den Füßen getreten. Die Sicherheit Europas ist ebenso bedroht wie unsere demokratischen Werte."

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas geleitet König Charles III. zu seinem Platz im Parlament

Zuvor hatte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die starke deutsch-britische Verbundenheit und Zusammenarbeit hervorgehoben. "Großbritannien und Deutschland sind und bleiben enge Verbündete und vertrauensvolle Partner", sagte sie zur Begrüßung von König Charles III. und seiner Gemahlin Camilla im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes. Dies gelte auch nach der Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen.

Bas dankte Großbritannien für den "unverzichtbaren und großen Beitrag" zur Befreiung Europas vom Nationalsozialismus und die Freundschaft mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.

Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt den britischen König vor dem Kanzleramt in Berlin

Zu Beginn des zweiten Tags seines Staatsbesuchs in Deutschland war König Charles in Berlin im Kanzleramt von Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Meinungsaustausch empfangen worden. Anschließend besuchte er mit seiner Ehefrau einen Wochenmarkt in Berlin-Schöneberg. Dort traf das königliche Paar mit der Berliner amtierenden Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey zusammen.

Im Tagesverlauf wird Charles noch ein Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge am ehemaligen Flughafen Tegel besuchen und anschließend weiter nach Brandenburg fahren, wo er unter anderem das Ökodorf Brodowin besichtigen will.

