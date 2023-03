DW Nachrichten

König Charles hält Rede im Bundestag

Seine erste Auslandsreise - noch vor seiner Krönung - führt den britischen Monarchen nach Berlin. Seine Rede hält er auch in deutscher Sprache. Charles' Besuch ist ein Signal für die politische Wiederannäherung an Europa. Die Themen sind ernst; dabei mangelt es nicht an Warmherzigkeit und Freude.