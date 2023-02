Gepflegt abstürzen!

Wer Stimmung erleben will, so wie der Kölner sie liebt, ist in einer Kneipe oder einem Brauhaus richtig. Es lohnt sich, dafür mal den Radius um den Kölner Dom zu verlassen. Denn in ausnahmslos jedem Stadtteil wird gefeiert. Schlange stehen gehört dazu und ist meistens lustig, weil man ganz wie von selbst mit anderen ins Gespräch kommt und schon mal ein paar Kölsche Lieder üben kann.