Köln mit Kraftakt zum Sieg gegen Mainz

Mit dem ersten Erfolg nach zwei sieglosen Heimspielen hat der 1. FC Köln nach einer großen Aufholjagd weiterhin die internationalen Startplätze in der Bundesliga im Blick. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart besiegte den FSV Mainz 05 nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 und liegt mit 43 Punkten weiterhin gut im Rennen.

Die Mainzer hingegen blieben im dritten Auswärtsspiel innerhalb einer Woche sieglos und haben nun zehn Spiele nacheinander in der Fremde nicht gewonnen. Bei den Kölnern fehlten aus verschiedenen Gründen gleich sechs Profis, doch Torjäger Anthony Modeste war pünktlich zur kompletten Zuschauer-Rückkehr im restlos ausverkauften RheinEnergieStadion wieder am Start. Die Südkurve hatte vor der Partie mit einer Pyro-Show und Gesängen die komplette Rückkehr ins Stadion gefeiert. "Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, dass sie so zurückgekommen ist. Das zeichnet uns die ganze Saison aus", meinte Torschütze Dejan Ljubicic. Und die Anhänger waren zu Recht außer Rand und Band, die Ultras erklommen den Zaun und feierten ihre FC-Helden.

Lewandowski rettet Bayern

Der FC Bayern München hat ohne Glanz den nächsten Schritt zur zehnten deutschen Fußball-Meisterschaft in Serie geschafft. Der Tabellenführer bezwang den FC Augsburg mit 1:0, überzeugte vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Dienstag gegen den FC Villarreal aber erneut nicht. Dort muss die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ein 0:1 wettmachen - und benötigt dafür deutlich mehr Spielwitz und Esprit. Von beidem war gegen Augsburg viel zu wenig zu sehen, die Verunsicherung dagegen lange Zeit mit Händen zu greifen. Robert Lewandowski erlöste sein Team erst kurz vor dem Schlusspfiff mit seinem 32. Saisontor. "Die erste Halbzeit war nicht gut von uns. Da hat die Intensität gefehlt", erklärte Nationalspieler Leon Goretzka nach dem Spiel bei Sky: "Wir werden uns am Dienstag steigern müssen. Das werden wir auch tun."

Erst 53 Sekunden waren im Stuttgarter Dauerregen gespielt, als bittere Tränen in Giovanni Reynas Augen schossen. Der Arbeitstag war für den Dortmunder Pechvogel schon beendet, wieder eine Muskelverletzung im Oberschenkel - dem geplagten US-Amerikaner droht der nächste Ausfall. "Gio ist fix und fertig, das ist unglaublich bitter", sagte Trainer Marco Rose. Trotz des erlösenden 2:0-Erfolgs beim VfB Stuttgart war die Stimmung beim BVB gedrückt.

Doppeltorschütze Julian Brandt lässt sich von den mitgereisten BVB-Fans feiern

Dabei hatte der frühe Ausfall von Reyna immerhin etwas Gutes für die Borussia: die Einwechslung von Doppelpacker Julian Brandt. Der Nationalspieler kam bereits in der sechsten Minute ins Spiel und brachte sein Team mit dem frühesten Joker-Tor der Bundesliga-Geschichte auf Siegkurs, ehe er in der zweiten Halbzeit mit seinem zweiten Treffer alles klar machte. "Die besten Antworten, die du geben kannst, ist Spiele zu gewinnen", sagte Brandt angesprochen auf das 1:4-Debakel in der Vorwoche gegen RB Leipzig.

Gladbach stagniert

Die SpVgg Greuther Fürth bleibt ein Lieblingsgegner von Borussia Mönchengladbach. Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter gewann mit 2:0 und nahm den Fürthern wohl auch die letzte Mini-Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Vor knapp 14.000 Zuschauern sorgten Rückkehrer Marcus Thuram und Alassane Pléa per Foulelfmeter für die frühe Entscheidung. Fürth blieb damit auch im zwölften Pflichtspielduell mit den Gladbachern sieglos.

Die Borussen stagnieren trotz ihres zehnten Saisonsiegs im Mittelfeld. Die Chance auf einen sicheren Europapokalplatz scheint ebenso gering wie die Gefahr, noch in die Kellerränge abzurutschen. Für die Franken ist hingegen der Abstieg nun auch rechnerisch kaum zu verhindern. Bei fünf ausbleibenden Spielen beträgt der Rückstand auf den vermeintlich rettenden Relegationsplatz weiter zehn Punkte.

Nmecha mit Doppelpack, Brunner bei Bewusstsein

Lukas Nmecha trifft zur Führung gegen Bielefeld und sorgt für einen Sieg der "Wölfe"

Mit einem Kantersieg hat sich der VfL Wolfsburg Luft im Abstiegskampf verschafft. Nach drei Niederlagen in Folge schlug das Team von Trainer Florian Kohfeldt Arminia Bielefeld mit 4:0. Die Gäste hingegen verloren auswärts zum fünften Mal in Serie und stecken tief im Tabellenkeller.

In der elften Minute überwand Stürmer Lukas Nmecha Bielefelds Torhüter Stefan Ortega aus kurzer Distanz zum ersten Mal, ehe er per Kopfball in der 38. Minute erneut erfolgreich war. Das 3:0 gelang Mittelfeldspieler Maximilian Arnold per Freistoß in der 48. Minute, fünf Minuten später war Ex-Nationalspieler Max Kruse vor gut 22.000 Zuschauern per Kopf zur Stelle.

Bielefeld muss nach der Niederlage weiter um den Klassenerhalt bangen. Doch an diesem Tag dürfte die Verletzung von Cedric Brunner wichtiger sein. Der Abwehrspieler prallte nach einem Zweikampf unglücklich mit dem Kopf auf den Boden und musste fünf Minuten später von Gurten fixiert und mit einer Trage vom Platz gebracht werden. Über die Schwere der Verletzung war zunächst nichts bekannt. Per Twitter teilten die Ostwestfalen in der Halbzeitpause mit, Brunner sei bei Bewusstsein und umgehend ins Krankenhaus gebracht worden. Erst in der Vorwoche hatte es Fabian Klos erwischt. Der Stürmer wurde am Kopf operiert.

Der 29. Spieltag in Zahlen

Bayern München - FC Augsburg 1:0 (0:0)

Tore: Lewandowski (82./Elfmeter)

VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld 4:0 (2:0)

Tore: 1:0 L. Nmecha (11.), 2:0 L. Nmecha (38.), 3:0 Arnold (48.), Kruse (53.)

Greuther Fürth - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Thuram (18.), 0:2 Plea (24./Elfmeter)

1. FC Köln - FSV Mainz 05 3:2 (0:1)

Tore: 0:1 Burkardt (14.), Onisiwo (55.), Skhiri (60.), Ljubicic (78.), Kilian (82.)

Hertha BSC - Union Berlin -:-

Tore:

VfL Bochum - Bayer 04 Leverkusen -:-

Tore:

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg -:-

Tore:

RB Leipzig - TSG Hoffenheim -:-

Tore:

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Tore: Brandt (12.), Brandt (71.)