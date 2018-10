Käuferin möchte geschreddertes Kunstwerk von Banksy behalten

Vor einer Woche hatte die anonyme Sammlerin aus Europa Banksys berühmtes Werk "Girl with Balloon" für umgerechnet 1,2 Millionen Euro in London ersteigert. Kurz darauf schaltete sich ein im Rahmen versteckter Schredder ein und zerschnitt das Bild in nur wenigen Augenblicken.

"Als das Werk geschreddert wurde, war ich zunächst schockiert, doch allmählich fing ich an zu realisieren, dass ich an mein eigenes Stück Kunstgeschichte gelangt war", wird die Käuferin zitiert.

Wert des Kunstwerks gestiegen

Banksy, der für seine Abneigung gegenüber einer Kommerzialisierung seiner Kunst bekannt ist, bekannte sich einen Tag später zu dem Streich. Auf Instagram postete der Streetart-Künstler zunächst ein Foto der Auktion mit den doppeldeutigen Worten "Going, Going, Gone": Sie sind das Äquivalent zum deutschen "Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten - verkauft"; gleichzeitig bedeutet "gone" auch "verschwunden".

Dann veröffentlichte er ein Video, das den Einbau des Schredders dokumentiert.

Alex Branczik vom Auktionshaus Sotheby's bestätigte am Donnerstag den Kauf und betonte: "Banksy zerstörte kein Kunstwerk bei der Auktion, er schaffte eines." Das neue Werk "Love in the Bin" sei das erste, welches während einer Auktion geschaffen worden sei. Einige Experten schätzen, dass sich der Wert dadurch verdoppelt haben könnte. An diesem Wochenende soll "Love in the Bin" in London der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Geheime Identität

Banksy ist der prominenteste Streetart-Künstler der Welt, seine Werke prangen in vielen Ländern an Wänden und Mauern. Häufig haben die Bilder deutliche politische Botschaften - aber nicht immer: Bei "Girl with Balloon" streckt ein kleines Mädchen seinen Arm nach einem davonfliegenden roten Ballon in Herzform aus. Das Bild gehört zu den bekanntesten Motiven des Briten, der seine Identität bis heute geheim hält.

pr/ka (rts, afp, dpa)