Einmal im Jahr wird es wild am Cooper´s Hill in der Nähe des englischen Dorfes Brockworth. Das Käserennen hat in der Grafschaft Gloucestershire eine lange Tradition und könnte auf ein heidnisches Frühlingsfest zurückgehen. Urkundlich erwähnt wird es erstmals im Jahr 1826. Nachdem vor einigen Jahren die Besucherzahl überhandnahm, findet das Event nur noch inoffiziell statt.