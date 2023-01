DW Nachrichten

Justiz in Belarus beginnt Prozess gegen Oppositionsführerin

In der belarussischen Hauptstadt Minsk hat in Abwesenheit der Angeklagten der Prozess gegen Swetlana Tichanowskaja begonnen. Ihr und vier ihrer Verbündeten wird Hochverrat und "Verschwörung zur verfassungswidrigen Machtübernahme" zur Last gelegt.