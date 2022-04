Europa

Junge Ungarn überrascht von den Wahlergebnissen

Die regierende Fidesz-Partei hat die Parlamentswahl in Ungarn mit einer überraschenden Zweidrittelmehrheit gewonnen. Keine Umfrage hatte die Partei so stark gesehen. Das Ergebnis überraschte auch junge Ungarn in Budapest, die mit Freunden und Bekannten zusammen auf die Wahlergebnisse gewartet haben.