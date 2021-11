Jung - weiblich - palästinensisch: Kampf um Selbstbestimmung

Frauen wie DJane Yasmin Eve aus der konservativen arabischen Gemeinde im israelischen Haifa bringt die Vorurteile auf den Punkt: "Viele sind schockiert, wenn sie herausfinden, dass ich keine Jüdin bin. Ich habe Tattoos und ein Nasenpiercing, daher sehe ich angeblich nicht wie eine Palästinenserin aus".

Obwohl mittlerweile viele palästinensische Frauen studieren und arbeiten, werden sie in Teilen der Gesellschaft in Israel und Palästina nicht oder nur widerwillig akzeptiert. Im Film kommt eine neue Generation selbstbewusster Frauen zu Wort, die in der konfliktgebeutelten Region den Aufbruch in eine freiere Zukunft wagt.



Sendezeiten:

DW Deutsch

DO 25.11.2021 – 17:30 UTC

FR 26.11.2021 – 01:30 UTC

SA 27.11.2021 – 03:15 UTC

MO 29.11.2021 – 08:30 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

FR 26.11.2021 – 02:00 UTC

FR 26.11.2021 – 14:15 UTC

SA 27.11.2021 – 03:15 UTC

Vancouver UTC -8 | New York UTC -5 | Sao Paulo UTC -3