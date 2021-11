Joseph "Sepp" Blatter ist seit 1998 Präsident des Weltfußballverbandes FIFA. Der Schweizer ist zugleich Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee.

Blatter steht ebenso wie andere Spitzenfunktionäre der FIFA immer wieder in der Kritik. Ihm wird Miss- und Günstlingswirtschaft vorgeworfen. Die Kritik an seiner Person wuchs mit der umstrittenen WM-Vergabe an Russland und Katar.