Joseph Blatter und Michel Platini des Betrugs angeklagt

Der frühere FIFA-Präsident Sepp Blatter und der ehemaligen UEFA-Chef Michel Platini werden sich in der Schweiz in einem Strafprozess verantworten müssen. Die Schweizer Bundesanwaltschaft klagte die beiden früheren Fußball-Topfunktionäre des Betrugs an. Sie wirft ihnen vor, unrechtmäßig eine Zahlung des Fußball-Weltverbands von zwei Millionen Schweizer Franken (1,86 Millionen Euro) an den Franzosen Platini erwirkt zu haben. Die Ermittlungen hätten "den Verdacht erhärtet, dass diese Zahlung an Platini ohne Rechtsgrundlage erfolgte", teilte die Bundesanwaltschaft mit. "Durch diese Zahlung wurde die FIFA am Vermögen geschädigt und Platini unrechtmäßig bereichert."

Doppelt bezahlt?

Es geht um eine Überweisung aus dem Jahr 2011. Blatter erklärte zu der Betrugsklage, Platini habe das Geld für Beratertätigkeiten für die FIFA zwischen 1998 und 2002 erhalten. Dabei seien Sozialabgaben berechnet worden, Platini habe für den Betrag auch Steuern in der Schweiz bezahlt. "Ich blicke der Verhandlung vor dem Bundesstrafgericht mit Optimismus entgegen", sagte Blatter.

Die Bundesanwaltschaft stellte dagegen bei ihren Ermittlungen fest, dass Platini während seiner Tätigkeit als Blatters Berater von der FIFA eine jährliche Entschädigung von 300.000 Schweizer Franken erhalten habe. Acht Jahre später habe der Franzose die zwei Millionen Franken eingefordert und unter Mitwirkung Blatters von der FIFA auch bekommen.

Die FIFA-Ethikkommission hatte Blatter und Platini wegen des Vorgangs im Dezember 2015 für acht Jahre gesperrt, später war die Strafe auf sechs Jahre reduziert worden - Platinis Sperre sogar auf vier Jahre. Beide hatten die Vorwürfe gegen sie stets bestritten.

sn/asz (dpa, sid)