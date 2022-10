Jom Kippur: Der Versöhnungstag

Zehn Tage lang bereuen die Juden ihre Missetaten. Bei der Kaparot-Zeremonie sollen ihre Sünden in ein Huhn fahren (Foto), am zehnten Tag wird dann Jom Kippur als strenger Fastentag begangen. Nicht nur essen und trinken, auch Körperpflege ist am wichtigsten jüdischen Feiertag untersagt. Denn an Jom Kippur fällt Jahwe sein Urteil über die Menschen. Gläubige beten den ganzen Tag in der Synagoge.