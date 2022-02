Meister der Kinomagie: John Williams zum 90.

"Nicht er braucht die Filme, sondern die Filme brauchen ihn", schrieb das Musikmagazin Rolling Stone mal über den Komponisten John Williams. Schon "Der weiße Hai", für den der US-Amerikaner 1976 seinen ersten Filmmusik-Oscar erhielt, zeigt, wie kongenial Williams Filmszenen und Soundtrack zusammenbringen kann. Das Motiv besteht nur aus wenigen Noten, aber durch Variation von Tempo und Lautstärke wird die unmittelbar drohende Gefahr nahezu greifbar. Spannung erzeugen, darin versteht sich Williams wie kaum ein zweiter Komponist für Filmmusik. Dann wieder untermalt er die Handlung mit kraftvollen Klängen und überraschende Wendungen.

John Williams füllt ganze Arenen, wenn er seine Filmmusik live vorführt

John Willliams Werke sind subtil, aufwühlend - oder bombastisch

Wie komplex seine Kompositionen sein können, zeigt sich etwa an der Science-Fiction-Reihe "Star Wars"von George Lucas. John Williams verwandelte das Krieg-der-Sterne-Epos in eine Weltraumoper, die inzwischen auch regelmäßig mit den Wiener oder Berliner Philharmonikern live vor Publikum aufgeführt wird. Unvergesslich, wie er das Auftauchen der Raumschiffflotte musikalisch ankündigt, wie er den Kampf zwischen Gut und Böse dramatisch und zugleich heroisch erklingen lässt. Jede Figur, jeder wichtige Schauplatz erhält ein eigenes musikalisches Thema. Inspiration holte sich der Komponist bei einem anderen Meister der monumentalen Klangerlebnisse: Richard Wagner. Der Komponist mit dem Siegfried-Motiv stand Pate für den Soundtrack in Star Wars, wie Musikkritiker herausgefunden haben.

Williams liest keine Skripte

7 große Filmkomponisten Max Steiner Der österreichisch-amerikanische Komponist gilt als Vater der Filmmusik: Er war der Erste, der Musik unter Dialoge legte. Frühzeitig entdeckte er, wie Musik die Wirkung der Bilder steigern kann, zu sehen etwa bei "King Kong und die weiße Frau" (1933), "Vom Winde verweht" (1939) oder "Casablanca" (1942). Steiner wurde 24 Mal für den Oscar nominiert und erhielt den Preis drei Mal.

7 große Filmkomponisten Erich Wolfgang Korngold Der Komponist jüdischer Herkunft emigrierte 1934 in die USA, kam nach Hollywood, setzte dort Maßstäbe in der Filmmusik und konnte sich seine Projekte bald selbst aussuchen. Aus seiner Feder stammen die Musiken zu "Ein rastloses Leben" (1936), "Robin Hood, König der Vagabunden" (1938) und "Der Herr der sieben Meere" (1940). Ebenso etliche Klavier- und Orchesterwerke, Lieder und Kammermusik.

7 große Filmkomponisten Bernard Herrmann (r.) mit Alfred Hitchcock Wer könnte die Duschszene in Alfred Hitchcocks "Psycho" vergessen, in der eine junge Frau erstochen wird? Durch die quietschenden Geigen wirkt sie doppelt brutal. Herrmanns Musik zu Hitchcocks "Vertigo" dagegen ist unterschwellig beunruhigend und vorwärts treibend. In seiner langen Karriere komponierte er außerdem für den Welles-Klassiker "Citizen Kane" (1941) und Scorseses "Taxi Driver" (1976).

7 große Filmkomponisten Alfred Newman Zunächst lehnte ein anderes Studio seine Musik, die bis heute eine der Erkennungsmelodien schlechthin ist, ab: die Vorspannmusik des Filmstudios 20th Century Fox. Die Musik für "Alles über Eva" (1950) mit Bette Davis und "Das verflixte 7. Jahr" (1955) mit Marilyn Monroe stammen ebenfalls von Newman. Seine Söhne, Thomas und David Newman, sind ebenfalls bedeutende Filmkomponisten.

7 große Filmkomponisten Ennio Morricone Für "Spiel mir das Lied vom Tod" (1968) schrieb der Italiener die ultimative Filmmusik. Aber nicht nur Italowestern wie "Es war einmal in Amerika" (1984) oder "Die Unbestechlichen" (1987) gehörten zu seinen Betätigungsfeldern, sondern auch rund 500 weitere Filme. Quentin Tarantino griff für "Kill Bill Vol. 1 und 2" sowie "Inglourious Basterds" (2009) auf Musik von Morricone zurück.

7 große Filmkomponisten Hans Zimmer 1995 erhielt der in Hollywood lebende Deutsche für die Musik zum Film "König der Löwen" (1994) einen Oscar, insgesamt zehn Mal wurde er für die Auszeichnung nominiert. Seine Verbindung von Synthesizer- und Orchesterklängen war revolutionär. Zu Zimmers Werken gehört die Musik zu "Rain Man" (1988), "Fluch der Karibik" (2003, 2006, 2007 und 2011) und "Blade Runner 2049" (2017).

7 große Filmkomponisten John Williams 1975 schrieb er die Musik zu Steven Spielbergs Horrorklassiker "Der weiße Hai". Ohne seine Kompositionen wären auch die "Indiana Jones"-Filme (ab 1981-2008), die "Star Wars"-Reihe (ab 1977), "Superman" (1978), "Schindlers Liste" (1993), "Jurassic Park" (ab 1993) oder "E.T" (1982) völlig anders. Williams' Musik wirkt manchmal unterschwellig, führt dann aber zu einem grandiosen Schluss. Autorin/Autor: Rick Fulker



Williams Herangehensweise ist ungewöhnlich: Er liest nie die Drehbücher, sondern lässt sich den fertigen Film vorführen, bevor er mit dem Komponieren startet. Erst dann zieht er sich zurück und beginnt zu arbeiten. Die Noten schreibt er mit der Hand auf, einen Computer benutzt er nicht. Die ersten und auch die meisten Erfolge hatte Williams für seine Kompositionen für Blockbuster von Steven Spielberg. 28 Filme haben der Hollywood-Regisseur und der Filmmusiker gemeinsam realisiert.

Bei der Laudatio 2016 zur Verleihung des Lebenswerkpreises durch das American Film Institute zählte Spielberg die Qualitäten von Williams Kunst auf: die Musik für den fertigen Film zu entwickeln, zu wissen, welche Kraft in der Musik, aber auch in der Abwesenheit von Musik liegt und komplex wie Debussy oder ausgereift wie Strawinsky zu komponieren. Die Verbindung zwischen Regisseur und Komponisten bezeichnete Spielberg als "eine perfekte Heirat". "Ohne John Williams fliegen keine Fahrräder oder Besen in Quidditch-Wettkämpfen, Teppiche haben keine Kraft, Dinosaurier laufen nicht, wir wundern uns nicht, wir weinen nicht", sagte Spielberg damals voller Respekt über den Komponisten.

Erfolgreiche Kompositionen

Williams wurde 1932 als Sohn eines Orchestermusikers in New York geboren. An der renommierten Juilliard School studierte er Klavier. Neben seiner Hollywood-Karriere trat er als Gastdirigent bei vielen Orchestern auf. Er komponierte auch die Olympia-Hymne "Call of the Champions" für die Winterspiele (2002) in Salt Lake City und die Musik zur Vereidigungsfeier von US-Präsident Barack Obama im Jahr 2009, schrieb Musik für berühmte Interpreten wie den Geiger Itzhak Perlman und den Cellisten Yo-Yo Ma. Als junger Musiker habe er nicht das Ziel verfolgt, Filmmusiken zu schreiben, erzählte Williams mal dem "BBC Music Magazine". Er habe sich mehr für das Klavierspielen interessiert und sei darin auch "ziemlich gut" gewesen. Die Hollywood-Karriere habe sich mit etwas Glück so ergeben. "Ich habe einfach einen Fuß vor den anderen gesetzt."

Williams hat so viele Oscarnominierungen wie kein anderer

Die Liste der Filme, für die er Soundtracks komponierte, ist beeindruckend - wenngleich auch sehr auf Hollywood konzentriert: "E.T. - Der Außerirdische", "Superman", "Dracula" oder "Schindlers Liste" gehen auf das Konto dieser Kooperation, die noch immer andauert. Für Spielberg schrieb Williams 2017 noch die Musik für dessen Film "Die Verlegerin". Rekorde eingefahren hat er bereits: Was die Preise und Nominierungen angeht, kann ihm niemand das Wasser reichen. Mit der Musik für "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" holte Williams 2020 seine 52. Oscar-Nominierung.

Fünf Oscars und zahlreiche Nominierungen erhielt John Williams - bis jetzt

Damit ist er der lebende Mensch mit den meisten Oscar-Anwartschaften. Fünf Mal gewann er seit 1972 die Trophäe: für "Anatevka", "Der weiße Hai", "Krieg der Sterne", "E.T. - Der Außerirdische" und zuletzt im Jahr 1994 für "Schindlers Liste".



Der 90. Geburtstag John Williams' wird gebührend gefeiert. Orchester, Film- und Musikverbände planen zahlreiche Würdigungen und Konzerte zum runden Jubiläum - über Monate hinweg. Im Oktober stand Williams mit bekannten

Hollywood-Klängen in Berlin auf der Bühne. Dieser Auftritt sei "eine große Ehre und ein Privileg" für ihn, sagte Williams damals. Das Kompliment gibt es seitens der Gratulanten nun zurück: Als besonderes Geschenk erscheint an seinem Geburtstag am 7. Februar das Album "John Williams - The Berlin Concert" - entstanden in Kooperation mit der Stargeigerin Anne-Sophie Mutter.