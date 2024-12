Jimmy Carter heiratete 1946 seine Frau Rosalynn, die sich als First Lady durch ihr besonderes politisches Engagement auszeichnete. Sie nahm auch an Kabinettssitzungen teil. Hier ist das Paar beim Parteitag der Demokraten 1976 umgeben von zahlreichen Familienmitgliedern. 1982 gründete das Ehepaar in Atlanta das Carter Center - sein Vermächtnis zur Förderung von Demokratie und Menschenrechten.