Jelnja - Stadt des Ruhms

Vor dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 konzentrierten sich in Jelnja Teile der russischen Armee. Doch schon vorher war der Ort eng mit dem Militär verknüpft.

Die jährlichen Rituale zum Gedenken an den "Großen Vaterländischen Krieg" bieten der Jugend seit Jahren ein wenig Ablenkung von der Arbeitslosigkeit und den geringen Zukunftsperspektiven. Die Jugend von Jelnja soll zu Patrioten erzogen werden. Schon im Kindergartenalter marschieren sie, wie in vielen russischen Provinzstädtchen, stramm zu Liedern, deren Sinn sie wohl kaum erfassen können.

Doch die Erinnerung an die Kriegsopfer wurde in den vergangenen Jahren zunehmend von Heroisierung und anti-westlichen Parolen überschattet. Wladimir Putins "Make Russia Great Again" zeigt in Dmitry Bogolyubovs Dokumentarfilm seine skurrile und zugleich verstörende Wirkung.



Sendezeiten:

DW Deutsch

FR 24.06.2022 – 23:00 UTC

SA 25.06.2022 – 13:30 UTC

SA 25.06.2022 – 18:00 UTC

SO 26.06.2022 – 04:00 UTC

SO 26.06.2022 – 10:03 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

FR 24.06.2022 – 23:00 UTC

SA 25.06.2022 – 13:30 UTC

SA 25.06.2022 – 18:00 UTC

SO 26.06.2022 – 04:00 UTC

SO 26.06.2022 – 10:03 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3