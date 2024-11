JD Vance: Trumps MAGA-Thronfolger und nächster Vizepräsident

Als Donald Trump ihn im Juli zu seinem Running Mate kürte, sahen viele das als Beleg für den Aufstieg von JD Vance innerhalb der republikanischen Partei. Sollte das Duo die Wahl gewinnen, sehen viele Beobachter Vance gar als Thronfolger in Trumps "Make America Great Again"-Bewegung - und damit auch als chancenreichen Anwärter für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner 2028.

Dabei stechen auch die Gegensätze hervor: Der New Yorker Unternehmer Trump hat sich über vier Jahrzehnte öffentlich als überlebensgroße Persönlichkeit inszeniert - und legt einen dazu passenden Politikstil an den Tag. Der 40-jährige JD Vance hingegen repräsentiert ein gänzlich anderes Amerika.

Den Namen Vance hat er später von seinen Großeltern mütterlicherseits übernommen, die seinem Leben eine entscheidende Wendung gegeben hatten: Sie nahmen den jungen James David Bowman, wie Vance gebürtig hieß, unter ihre Obhut, als seine Mutter mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen hatte. Nach seinem Schulabschluss ließ Vance die von der Stahlindustrie geprägte Stadt Middletown in Ohio hinter sich und ging zur Marine. Als Berichterstatter ohne direkte Kampfbeteiligung verbrachte er 2005 sechs Monate im Irak. Nach seiner Rückkehr in die USA machte er Abschlüsse an der Ohio State University und schließlich der Yale Law School. Danach gründete er eine Venture-Capital-Firma, mit der er in die Tech-Branche in Kalifornien investierte.

JD und Usha Chilukuri Vance beim Parteitag der Republikaner Bild: Carolyn Kaster/dpa/AP/picture alliance

In Yale lernte er auch seine spätere Ehefrau kennen: 2014 heiratete Vance die indischstämmige Usha Chilukuri. Das Paar hat zwei Söhne und eine Tochter.

Vom Trump-Gegner zum MAGA-Senator

Die deutsche Ausgabe des Bestsellers Bild: Ullstein Buchverlag/dpa/picture alliance

Vance wurde 2016 schlagartig bekannt, als sein autobiografisches Buch erschien: "Hillbilly-Elegie. Die Geschichte meiner Familie und einer Gesellschaft in der Krise". Der Bestseller wurde damals gelobt als Fenster in die Lebensrealität der Menschen im "Rust Belt", dessen Stahlindustrie sich im Niedergang befand. Im November desselben Jahres verhalfen hauchdünne Mehrheiten in der Region - genauer in den Bundesstaaten Wisconsin, Michigan und Pennsylvania - Donald Trump zum Wahlsieg.

Vance wurde als Erklärer seiner Heimatregion in Fernseh- und Radiostudios eingeladen. In einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Radio NPR vor der Wahl gab er an, er könne Trump nicht ertragen und würde wohl für Hillary Clinton stimmen. Zugleich sagte er jedoch voraus, dass das Trump-Phänomen getragen würde von der Unterstützung der weißen Arbeiterklasse, die "nicht unbedingt bettelarm sind, sich jedoch in gewisser Weise kulturell isoliert fühlen und pessimistisch auf die Zukunft blicken. Das ist einer der größten, wenn nicht der größte Faktor, warum jemand Donald Trump unterstützt."

Viel Lob erhielt die Hillbilly-Elegie auch vom Mitgründer des Bezahldiensts PayPal, Peter Thiel. Der in Deutschland geborene US-Milliardär war sowohl ein langjähriger Mentor von Vance als auch einer der ersten prominenten Trump-Unterstützer aus dem Silicon Valley. Die "New York Times" berichtete in diesem Juli, dass Thiel 2021 ein erstes Treffen zwischen den beiden einfädelte. Im darauffolgenden Jahr änderte JD Vance seine öffentliche Position zu Trump - und zog als republikanischer Kandidat für Ohio in den US-Senat ein.

Wahlkampfkontroversen und polierte Auftritte

Im Wahlkampf war Vance als wichtiger Kampagnenbotschafter präsent - und dabei nicht frei von Kontroversen. Kurz nach seiner Kür als Running Mate von Donald Trump tauchte ein Interview von 2021 wieder auf, in dem er die USA als Land unter der Führung "kinderloser Katzenladys" bezeichnete. Viele Demokraten, aber auch Stars wie Taylor Swift verurteilten die Aussage.

Weiteren Zorn zog Vance auf sich, als er in sozialen Medien fälschlicherweise behauptete, dass Einwanderer aus Haiti in Springfield in seinem Heimatbundesstaat Ohio Hunde essen würden. Trump griff die Falschbehauptung später in der TV-Debatte gegen die Demokratin Kamala Harris auf.

In der TV-Debatte erzielte Tim Walz einen Wirkungstreffer, als JD Vance sich nicht darauf einlassen wollte, Donald Trumps Niederlage 2020 einzuräumen. Bild: CHIP SOMODEVILLA /AFP/Getty Images

In seiner eigenen Debatte gegen Tim Walz erlangte JD Vance aus Sicht von Kritikern einen knappen Sieg. Seinen Auftritt beschrieben Medien als "poliert" (Politico), "klar" und "dominant" (New York Times) und "glatt" (CNN). Doch hatte Vances Auftritt eine Schwachstelle: Er ließ sich nicht dazu verleiten, anzuerkennen, dass Trump die Wahl 2020 gegen Joe Biden verloren hatte - ein Thema, mit dem Walz einen Wirkungstreffer bei Vance erzielen konnte.

Vizepräsident Vance - ein Omen für die Zukunft der Republikaner

Als Vizepräsident kommt JD Vance nun große administrative Macht zu. In seiner Funktion als Senatspräsident kann der Vize das entscheidende Votum in einer Pattsituation abgeben, in der je 50 Senatoren mit Ja und mit Nein stimmen. Zudem kann der Vize vorübergehend die kompletten Amtsgeschäfte des Präsidenten übernehmen, wenn dieser kurzzeitig handlungsunfähig ist. So hatte Vizepräsidentin Kamala Harris 2021 vorübergehend Präsident Joe Biden vertreten, als dieser sich einer Untersuchung unter Vollnarkose unterzog. Donald Trump, der inzwischen genauso alt ist wie Biden zu seinem Amtsantritt, könnte als erneuter Präsident ebenfalls auf die Vertretung von JD Vance angewiesen sein.

Wenn in den kommenden vier Jahren Trump als Präsident wieder die Schlagzeilen beherrscht, steht Vance doch unter Beobachtung, wie er sich zu wichtigen Politikfeldern wie Abtreibung, Einwanderung und Außenpolitik äußert. Denn seine Positionen könnten die Richtung der Republikanischen Partei für eine Ära nach Trump vorgeben.

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen adaptiert. Er wurde ursprünglich am 04.11.2024 veröffentlicht und am 06.11.2024 aktualisiert.