Japanischer Regierungschef Shinzo Abe bei Attentat niedergeschossen

Nach Medienberichten wurde der Politiker bei einer Rede auf einer Wahlkampfveranstaltung in der Region Nara von hinten von einem Mann niedergeschossen. Die Nachrichtenagentur Jiji meldet unter Berufung auf Kreise von Abes liberaldemokratischer Partei LDP, der Politiker sei daraufhin zusammengebrochen und habe am Hals geblutet. Der 67-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, soll aber keine Vitalfunktionen mehr zeigen: Die Nachrichtenagentur Kyodo und der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichten, Shinzo Abe habe anscheinend einen Herz-Kreislauf-Stillstand.

"Er hat eine Rede gehalten und ein Mann ist von hinten gekommen" sagte eine Frau am Tatort. Der Angreifer habe mindestens zwei Schüsse abgegeben. "Nach dem zweiten Schuss haben Leute ihn (Abe) umringt und ihm eine Herzdruckmassage gegeben."

Der Politiker liegt nach dem Attentat verletzt auf dem Boden

Attentäter offenbar festgenommen

Ein Regierungssprecher teilte mit: "Ein Mann, der mutmaßliche Schütze, wurde festgenommen." Der Sender NHK berichtet weiter, es sei eine Schusswaffe gefunden worden.

Abe war 2020 zurückgetreten, ist aber noch eine wichtige Figur in der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP). Abe war zunächst von 2006 bis 2007 und dann von 2012 bis 2020 Regierungschef Japans. Er ist damit der Ministerpräsident in Japan, der am längsten regierte. Unter seiner Führung war Japan deutlich nach rechts gerückt. Abe gehört zu den entschiedenen

Verfechtern einer Revision der pazifistischen Nachkriegsverfassung. Im Artikel 9 der Verfassung verzichtet Japan "für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten".

Der Tatort in Nara kurz nach den Schüssen auf Shinzo Abe

Am Sonntag finden in Japan Wahlen zum Oberhaus des Parlaments statt. Beobachter erwarten, dass die LDP einen klaren Sieg erringen wird. Damit

könnte die Debatte um einen Verfassungsänderung an Fahrt gewinnen.

Regierung im Krisenmodus

Ministerpräsident Fumio Kishida brach sofort seinen Wahlkampf im Norden des Landes ab und kehrte nach Tokio zurück. Seine Regierung richtete einen Krisenstab ein. Japan hat mit die schärfsten Waffengesetze der Welt und gilt als eines der sichersten Länder.

Der US-Botschafter in Japan reagierte geschockt. Rahm Emanuel erklärte, Abe sei ein "herausragender Führer Japans und unerschütterlicher Verbündeter der Vereinigten Staaten". Er schrieb weiter: "Die US-Regierung und das amerikanische Volk beten für das Wohlergehen von Abe-san, seiner Familie und der Menschen in Japan".

kle/sti (dpa, afp, rtr)