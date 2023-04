Japanische Firma scheitert womöglich mit Mondlandung

Das japanische Raumfahrtunternehmen ispace hat versucht, als erstes privates Unternehmen einen Mondlander auf dem Mond abzusetzen. Das Unternehmen konnte zur geplanten Landezeit keinen Erfolg der privaten Mondlandung vermelden. Untersuchungen über den Vorfall fänden statt, sagte das Unternehmen.

Zunächst sollte die Maschine namens "Hakuto-R" ihre Umlaufbahn in einer Höhe von etwa 100 Kilometern über dem Mond verlangsamen. Danach sollte sie ihre Geschwindigkeit und Höhe anpassen, um etwa eine Stunde später eine "sanfte Landung" auf der Mondoberfläche durchzuführen.

"Neue Ära kommerzieller Mondlandungen"

Das Unternehmen hatte im Voraus drei alternative Landeplätze angekündigt und wollte einen zweiten Versuch je nach Bedingungen auf den 26. April, den 1. Mai oder den 3. Mai verschieben. "Was wir bisher erreicht haben, ist bereits eine große Leistung, und wir wenden die aus diesem Flug gewonnenen Erkenntnisse bereits auf unsere künftigen Missionen an", sagte ispace-Gründer und CEO Takeshi Hakamada Anfang diesen Monats.

Die Landefähre, die etwas mehr als zwei Meter groß ist und 340 Kilogramm wiegt, befindet sich seit letztem Monat in der Mondumlaufbahn. Sie wurde im Dezember mit einer Falcon-9-Rakete der Elon-Musk-Firma SpaceX nach mehreren Verzögerungen gestartet.

Bislang ist es nur den Vereinigten Staaten, Russland und China gelungen, einen Roboter auf die Mondoberfläche zu bringen. Alle diese Programme waren staatlich gefördert. Japan und die Vereinigten Staaten kündigten im vergangenen Jahr an, bis zum Ende des Jahrzehnts einen japanischen Astronauten auf den Mond bringen zu wollen.

Die Mondoberfläche vom Landegerät der japanischen "Hakuto-R"-Mission aus gesehen

Menschliche Bevölkerung auf dem Mond anvisioniert

"Hakuto" bedeutet auf Japanisch "weißes Kaninchen" und bezieht sich auf ein Märchen, in dem auf dem Mond ein weißes Kaninchen lebt. Mit nur 200 Mitarbeitern wollte ispace "die Sphäre des menschlichen Lebens in den Weltraum ausdehnen und eine nachhaltige Welt schaffen, indem es hochfrequente, kostengünstige Transportdienste zum Mond anbietet". Hakamada bezeichnete die Mission als "die Grundlage für die Entfesselung des Potenzials des Mondes und seine Umwandlung in ein robustes und dynamisches Wirtschaftssystem".

Das Unternehmen geht davon aus, dass der Mond bis 2040 eine Bevölkerung von 1000 Menschen beherbergen wird, zu der jedes Jahr 10.000 weitere hinzukommen. Das Unternehmen plant eine zweite Mission für nächstes Jahr. Sie soll sowohl eine Mondlandung als auch den Einsatz eines eigenen Rovers umfassen.

