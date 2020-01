Japan weist Vorwürfe des Ex-Automanagers Ghosn zurück

Mit angegrautem Haaren und blassem Gesicht trat Carlos Ghosn am Mittwochnachmittag in Beirut vor eine Gruppe von ausgewählten Reportern. Doch seine zweistündige Brand- und Verteidigungsrede und seine schnellen Antworten auf Englisch, Französisch, Arabisch und Portugiesisch bewiesen, dass er wieder ganz der Alte war. Eloquent, souverän, selbstbewusst und überzeugungsstark beteuerte der 65-Jährige seine Unschuld in allen Punkten und stellte die japanische Justiz an den Pranger. "Endlich kann ich frei reden", sagte er erleichtert.

Kurz vor Neujahr hatte sich der Automanager aus Japan in den Libanon abgesetzt. Offenbar in einer Kiste für Audiogeräte trugen ihn zwei US-amerikanische Helfer auf dem Flughafen Kansai in Osaka in ein Privatflugzeug, das ihn in die Türkei brachte. Von dort gelangte Ghosn in den Libanon, die Heimat seiner Eltern. Details wollte er nicht mitteilen, aber die Zeit hätte ihn schwer mitgenommen. "Seit meiner Verhaftung war ich wie betäubt", erzählte der Manager. "Erst als ich das Gesicht meiner Frau wiedergesehen habe, kehrte ich ins Leben zurück."

"Ich fühlte mich als Geisel"

Der prominenteste Flüchtling der Welt warf der japanischen Justiz vor, nicht nach der Wahrheit zu suchen, sondern ein Geständnis erpressen zu wollen. "'Wenn Sie nicht einfach gestehen, wird es noch schlimmer', sagte mir der Staatsanwalt immer wieder", berichtete Ghosn und verwies auf lange Einzelhaft, Befragungen von bis zu acht Stunden täglich ohne Anwalt, die Verbreitung von falschen Behauptungen über die Presse sowie das absichtliche Verbergen von entlastenden Informationen. Die Staatsanwaltschaft habe alle seine Bankkonten durchleuchtet und keine illegalen Zahlungen gefunden, behauptete er.

Man hätte versucht, ihn durch die harten Kautionsauflagen und das Hinauszögern des Prozessbeginns mürbe zu machen. "Ich fühlte mich als Geisel eines Landes, dem ich 17 Jahre lang gedient hatte", sagte Ghosn. Seine Flucht sei die schwerste Entscheidung seines Lebens gewesen, aber er hätte keinen fairen Prozess bekommen und seine Frau nicht mehr sehen dürfen. Seine Anwälte hätten ihm gesagt, die Verfahren könnten fünf Jahre dauern. "Entweder ich sterbe hier oder ich setze mich ab", erläuterte er sein Denken.

Japans Justizministerin Masako Mori: Anschuldigungen von Ghosn nicht durch echte Beweise belegt

Offizielles Dementi aus Japan

Die japanische Justizministerin wies die Vorwürfe direkt nach der Pressekonferenz zurück. Die Vorgehensweise der Justiz sei angemessen. "Er ist vor einem Strafprozess geflohen, das würde in keinem System gebilligt", teilte Masako Mori noch in der Nacht zum Donnerstag mit. "Er versucht, seine Flucht mit falschen Fakten über Japans Rechtssystem zu rechtfertigen. Das können wir auf keinen Fall akzeptieren."

Am Donnerstag legte Mori nach: Die Anschuldigungen von Ghosn seien abstrakt gewesen und nicht durch echte Beweise belegt worden, sagte sie. Dadurch könnte ein falscher Eindruck vom japanischen Rechtssystem entstehen.

Auch die zuständige Staatsanwaltschaft wehrte sich in einer seltenen englischsprachigen Erklärung gegen die Vorwürfe von Ghosn. Die Kautionsauflagen hätten sich aus dem "hohen Fluchtrisiko" ergeben, teilte die Tokioter Anklagebehörde mit. Seine Frau Carole sei daran beteiligt gewesen, Nissan-Gelder zu verschieben. Ghosn habe sie benutzt, um andere Beteiligte zu kontaktieren und dadurch Beweise zu verfälschen. Das sei der Grund für das Kontaktverbot zwischen den Eheleuten gewesen, erklärte die Anklagebehörde.

Erzwungene Geständnisse

Doch die offiziellen Dementi ignorierten, dass auch Anwälte, pensionierte Richter und ehemalige Staatsanwälte in Japan seit langem eine Reform der Strafprozesse fordern. Insbesondere die bis zu 23 Tage lange Untersuchungshaft in Einzelzelle ohne Anwalt gilt als problematisch, weil sie zum Erzwingen von Geständnissen missbraucht werden können. Deswegen erheben die Kritiker den Vorwurf einer "Geiseljustiz". Einer der Ghosn-Anwälte, Takashi Takano, schrieb in einem Blogpost, er verzweifele an diesem "fast mörderischen" System. Er habe seinem Klienten gesagt, er könne in Japan kein faires Verfahren erwarten.

Tatsächlich haben die japanischen Strafankläger eine so starke Stellung, dass Verdächtige und ihre Anwälte dagegen kaum ankommen. "Das System ermöglicht es den Staatsanwälten, Verdächtige de facto schwer zu bestrafen, bevor sie überhaupt strafrechtlich verfolgt, geschweige denn verurteilt werden", sagt Colin P.A. Jones, Professor an der Doshisha Law School in Kyoto. Diese De-facto-Strafe sei für diejenigen, die ihre Unschuld beteuern, härter und dauere länger. Die Verzögerung des Beginns eines seiner Prozesse auf 2021 führte Jones zum Teil darauf zurück, dass Ghosn die Vorwürfe nicht durch ein Geständnis bestätigte.

Ex-Automanager Ghosn ist französischer, libanesischer und brasilianischer Staatsbürger

"Keine Kollaboration mit Nissan"

Bei seinem Auftritt in Beirut bekräftigte Ghosn auch seine frühere Behauptung, es habe einen "Palastcoup" von Nissan-Manager gegen ihn gegeben. Sie hätten sich mit den Staatsanwälten verbündet, um eine Fusion von Nissan mit Renault zu verhindern. "Mein unvorstellbarer Leidensweg ist das Werk skrupelloser und rachsüchtiger Einzelpersonen", sagte er und nannte namentlich seinen inzwischen abgesetzten Nachfolger Hiroto Saikawa, die Manager Hari Nada und Hitoshi Kawaguchi, den Nissan-Verwaltungsrat und Ex-Beamten im Wirtschaftsministerium Masakazu Toyoda, den Ex-Buchprüfer Hidetoshi Imazu sowie den Ex-Sekretariatsleiter Toshiaki Onuma.

Anders als zuvor angekündigt verzichtete der Manager jedoch darauf, politische Verantwortliche in Japan beim Namen zu nennen - "aus Rücksicht auf die Gastfreundschaft der libanesischen Regierung".

Carlos Ghosn - der tiefe Fall eines Supermanagers Seine Sicht auf die Dinge Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach seiner spektakulären Flucht aus Japan nach Beirut sagte Ghosn, er wolle vor allem "seine Ehre wiederherstellen". In Japan sei er "für schuldig gehalten" worden. "Entweder ich sterbe in Japan, oder ich entkomme irgendwie", sei seine Erkenntnis gewesen, sagt Ghosn. Er zeigt sich bitter enttäuscht über "das Land, dem ich 17 Jahre lang gedient habe."

Carlos Ghosn - der tiefe Fall eines Supermanagers Auf dem Höhepunkt der Macht In seinen besten Zeiten war Carlos Ghosn ein Superstar der Autoindustrie. Dank ihm wurde das Bündnis zwischen Renault, Nissan und Mitsubishi zum zwischenzeitlich zweitgrößten Autobauer der Welt. Bis Januar 2019 war Ghosn Chef von Renault-Nissan-Mitsubishi und Vorsitzender des Renault-Verwaltungsrats. Bis zu seiner Festnahme steuerte er ein Reich mit 122 Fabriken und 470.000 Mitarbeitern.

Carlos Ghosn - der tiefe Fall eines Supermanagers Der Weg nach oben Ghosn wurde in Brasilien als Sohn libanesischer Einwanderer geboren, studierte an einer französischen Elite-Uni und begann sein Arbeitsleben beim Reifenhersteller Michelin. 1996 wechselte er zum französischen Autokonzern Renault, wo er wegen seiner radikalen Umstrukturierungen den Spitznamen "Kostenkiller" bekam. Er zeigte sich gerne mit den Mächtigen - hier dem französischen Präsidenten Macron.

Carlos Ghosn - der tiefe Fall eines Supermanagers Retter von Nissan 1999 hatte sich Renault bei Nissan eingekauft. Zu der Zeit befand sich die japanische Industrie-Ikone in einer tiefen Krise. Zur Rettung wurde Ghosn, damals Vizepräsident bei Renault, nach Japan geschickt. In den folgenden 16 Jahren gelang es ihm, Nissan wieder in die erste Reihe der globalen Autoindustrie zu befördern. Später kaufte Nissan 34 Prozent vom japanischen Konkurrenten Mitsubishi.

Carlos Ghosn - der tiefe Fall eines Supermanagers Goldene Zeiten für Ghosn Seit 2001 war Ghosn Vorstandschef von Nissan. Ab 2005 war er zusätzlich Vorstandschef von Renault. Ende 2016 wurde er Verwaltungsratsvorsitzender von Mitsubishi Motors. 2017 wechselte Ghosn dann in den Verwaltungsrat bei Nissan. Allein im Geschäftsjahr 2017 bis 2018 verdiente er insgesamt 17 Millionen Dollar. Sein Vermögen wird auf 120 Millionen Dollar geschätzt. (im Bild: Ghosns Villa in Beirut)

Carlos Ghosn - der tiefe Fall eines Supermanagers Alles ganz legal? Ob das Gehalt für den Lebensstil überhaupt gereicht hat, ist unklar. Vorwürfe wurden laut. Nissan habe in Beirut eine Neun-Millionen-Dollar-Villa für Ghosn gekauft, Renault habe Teile der Kosten der Hochzeit von Ghosn im Schloss Versailles getragen. Außerdem soll er private Investitionsverluste auf Nissan übertragen haben. Einige Nissan-Manager stellten ab 2018 geheime Nachforschungen an.

Carlos Ghosn - der tiefe Fall eines Supermanagers Der Vorwurf Im November 2018 wurde Ghosn in Tokio festgenommen und angeklagt. Die Anklage spricht von Verstößen gegen Börsenauflagen und die Verschleierung des wahren Salärs des Nissan-Chefs. Er soll Geschäftsberichte gefälscht haben, indem er seine Vergütung um 80 Millionen Dollar zu niedrig angab. Zudem habe er Vermögenswerte des Konzerns genutzt, um sich persönlich zu bereichern. Ghosn bestreitet all das.

Carlos Ghosn - der tiefe Fall eines Supermanagers Ghosn als Opfer? In einem Interview erklärte Ghosn Anfang 2019, die Anschuldigungen seien "Komplott und Verrat" von Nissan-Verantwortlichen. Aus Angst um ihren Job hätten sie ihn bei den Behörden angeschwärzt. Sie selber hätten in die eigenen Taschen gewirtschaftet. Im April 2019 wurde Ghosn unter strengen Auflagen auf Kaution aus der Untersuchungshaft in Japan entlassen, durfte das Land aber nicht verlassen.

Carlos Ghosn - der tiefe Fall eines Supermanagers Inzwischen sind auch andere ins Zwielicht geraten Hiroto Saikawa (Bild), Zögling von Ghosn und sein Nachfolger bei Nissan, trat im Herbst 2019 zurück und gab zu, Millionen Yen zu viel kassiert zu haben. Vizepräsident Hari Nada, einst Ghosns rechte Hand und Hauptinformant der japanischen Staatsanwälte, wurde wegen ähnlicher Vorwürfe im Oktober degradiert, aber nicht entlassen.

Carlos Ghosn - der tiefe Fall eines Supermanagers Machtkämpfe zwischen Renault und Nissan Wer bestimmt über wen? Die Japaner halten nur 15 Prozent der Renault-Aktien, die zudem ohne Stimmrecht sind. Renault hält dagegen 43 Prozent der Nissan-Anteile und möchte eine Fusion. Das schmeckt Nissan gar nicht, vor allem seit der französische Staat Ghosn vor ein paar Jahren den Auftrag gab, eine Fusion durchzuboxen. Nur Zufall? Der Sturz von Ghosn dürfte den Gegnern der Fusion gelegen kommen.

Carlos Ghosn - der tiefe Fall eines Supermanagers Ein Violinenkasten war's wohl eher nicht Wie in einem Spionagethriller soll der 65-jährige Ghosn, versteckt in einer Musikinstrumentenkiste, mit einem Privatjet aus Japan geflohen sein. Dabei hätten ihm zwei Amerikaner geholfen. Die Kisten seien am Flughafen nicht durchleuchtet und nicht vom Zoll geöffnet worden. Ihr Ziel: der Libanon. Ghosn hat die französische, die brasilianische und die libanesische Staatsangehörigkeit.

Carlos Ghosn - der tiefe Fall eines Supermanagers Kaution ist wohl futsch Nach der spektakulären Flucht in den Libanon behält der japanische Staat die hinterlegte Millionen-Kaution ein, so der Beschluss des Bezirksgerichts in Tokio. Nach Japan zurückkehren wird Ghosn wohl trotz der internationalen Suchanfrage von Interpol nicht - der Libanon hat kein Auslieferungsabkommen mit Japan.

Carlos Ghosn - der tiefe Fall eines Supermanagers Eine Autowelt nach Ghosn Wie es mit der Autoallianz nach der Ära Ghosn weitergeht ist offen. Die Japaner sollten in den USA enorme Marktanteilsgewinne einfahren, was mit Rabatten und mitunter Qualitätsproblemen einherging. Mit diesen und anderen Problemen dürfen sich nun Ghosns Nachfolger beschäftigen: Nissans Gewinne sind eingebrochen, tausende Jobs auf der Kippe. Jahrelang war Nissan das Zugpferd - das ist nun vorbei. Autorin/Autor: Insa Wrede



Takahiro Saito, stellvertretender Chef der Bezirksstaatsanwaltschaft Tokio, wies die Behauptung, Nissan und die Staatsanwälte hätten sich gegen Ghosn verschworen, als "kategorisch falsch und völlig gegen die Tatsachen" zurück. Auch der beschuldigte Ex-Verwaltungsrat Toyoda dementierte den Vorwurf: "Ich sage nichts zu einem Schauspiel, das er selbst inszeniert hat." Ex-Nissan-CEO Saikawa wunderte sich: "Auf welcher Basis spricht er von einem Putsch?" Ghosn sei geflohen, weil er bei einem Strafverfahren vermutlich schuldig gesprochen worden wäre, meinte Saikawa.

Nun möchte sich Ghosn offenbar durch ein unabhängiges Justizverfahren in seiner Heimat Libanon von den Vorwürfen in Japan reinwaschen. Auf den Einwand eines Reporters in Beirut, ein solches Verfahren sei wegen der korrupten Justiz im Libanon doch wenig glaubwürdig, meinte der Automanager, wenn man ihn nach einem korrupten System frage, dann fiele ihm ein anderes Land als der Libanon ein. Jeder wusste, was er damit sagen wollte.