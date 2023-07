Japan rüstet auf, aber wo sind die Rekruten?

Die japanische Regierung hat große Pläne in der Verteidigungspolitik. Doch es fehlt an Rekruten und Kampfbereitschaft; Die Welt trocknet aus. Was können wir gegen die Wasserkrise tun?

Mit 320 Milliarden US-Dollar will Japan seine Armee in den nächsten Jahren modernisieren und ausbauen. Doch das Problem bei der neuen Verteidigungsstrategie: es fehlen die Soldaten! Interesse an einer Karriere in der japanischen Armee haben nur wenige.

Bild: Emilio Morenatti/AP/dpa/picture alliance

Wasserknappheit: Was können wir dagegen tun?

Ganze Regionen auf der Welt trocknen immer weiter aus. Um das Problem zu lösen, wollen manche einen echten Eisberg in die Stadt bringen, andere die Luftfeuchtigkeit in der Nacht mit Netzen auffangen und wieder andere einfach nur die Lecks in den Leitungen stopfen.

Bild: Campaña Vasectomía Peru

USA: Mobile Verhütung

Abzutreiben wird in den USA rechtlich immer schwieriger. Viele Männer entscheiden sich daher für eine Vasektomie. Schnippschnapp und die Samenleiter sind durchtrennt. Wir sind unterwegs mit einem Urologen und seiner mobilen Klinik.

Bild: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance

China: Wenn Oma und Opa zu Internetstars werden

Senioren als Internetstars. In China können auch die Ältesten ihr Geld als Influencer verdienen. TikTok macht's möglich. Ein Phänomen, das sowohl in den Städten als auch auf dem Land vorkommt.

Bild: Cindy Liu/REUTERS

Reel: Riesenratten als Lebensretter

Ratten haben oft ein schlechtes Image, dabei sind sie sehr schlau – und nützlich. Sie können helfen, den Schmuggel von Wildtieren einzudämmen. Und nicht nur das: die sogenannten Heldenratten können sogar Menschen in eingestürzten Gebäuden aufspüren und nach Minen suchen.

Sendezeiten

DW Deutsch

MO 10.07.2023 – 21:30 UTC

DI 11.07.2023 – 13:03 UTC

DI 11.07.2023 – 19:30 UTC

MI 12.07.2023 – 01:30 UTC

MI 12.07.2023 – 06:30 UTC

MI 12.07.2023 – 11:03 UTC

MI 12.07.2023 – 15:03 UTC

DO 13.07.2023 – 09:00 UTC

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8



DW Deutsch+

MO 10.07.2023 – 21:30 UTC

DI 11.07.2023 – 05:30 UTC

DI 11.07.2023 – 13:03 UTC

DI 11.07.2023 – 19:30 UTC

MI 12.07.2023 – 01:30 UTC

MI 12.07.2023 – 11:03 UTC

MI 12.07.2023 – 15:03 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3