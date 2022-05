"Zaido"

Deprimiert von einer Reihe tragischer Unfälle folgte Yukari Chikura einem Traum, in dem ihr verstorbener Vater erschien und sie bat, ein abgelegenes Dorf in Tohoku zu besuchen. Dort nahm sie an dem 1.300 Jahre alten Fest "Zaido" teil und hielt es mit ihrer Kamera fest. "Zu sehen, wie die Menschen immer wieder für den Erhalt des Erbes kämpfen, gab mir den Mut, wieder zu leben", sagt Chikura.