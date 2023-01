Die nächste Band

Janis hatte die Company längst hinter sich gelassen. Eine neue Band musste her, mit Musikern, die es schafften, Janis' Stimme ebenbürtig zu sein. Die Kozmic Blues Band entstand, ein Haufen exzellenter Musiker, der allerdings viel zu groß war. Die Platte "I Got Them Ol' Kozmic Blues Again Mama" kam - danach wurde die Band ausgedünnt und hieß dann The Full Tilt Boogie Band.