Jamal Musiala rettet FC Bayern gegen Borussia Dortmund

In der Fußball-Bundesliga verhindert der Nationalspieler mit einem späten Treffer die erste Saisonniederlage der Münchener. Verfolger Eintracht Frankfurt rückt näher, RB Leipzig gerät immer tiefer in die Krise.

Jamal Musiala trifft per Kopf - mal wieder. Der Fußball-Nationalspieler hat am 12. Spieltag der Bundesliga einmal mehr bewiesen, wie wichtig er für den FC Bayern München ist. Musiala verhinderte mit einem späten Tor zum 1:1 bei Borussia Dortmund die erste Saisonniederlage seines Klubs in der Bundesliga (85. Minute). Der wendige Offensivspieler, der eigentlich für seine Schnelligkeit und seine Dribblings bekannt und gefürchtet ist, entwickelt sich mehr und mehr zum "Kopfballungeheuer".

"Das gehört jetzt zu seinem Spiel. Er macht gute Kopfballtore, auch im Training übrigens, eine Geheimwaffe", lobte Bayern-Trainer Vincent Kompany seinen Spieler, der in den vergangenen Monaten immer wieder per Kopf getroffen hatte. Dortmund war in der ersten Halbzeit durch Jamie Gittens in Führung gegangen (27.). Fünf Minuten nach dem Rückstand musste zudem Bayern-Torjäger Harry Kane mit einem Muskelfaserriss ausgewechselt werden.

Eintracht Frankfurt baut Erfolgsserie aus

Durch das Unentschieden schrumpfte der Vorsprung der Münchener in der Tabelle auf Eintracht Frankfurt auf vier Punkte. Die Frankfurter gewannen beim 1. FC Heidenheim souverän mit 4:0. "Wir haben heute auf jeden Fall wie eine Spitzenmannschaft gespielt", lobte Trainer Dino Toppmöller.

Frankfurts Stürmer Omar Marmoush (2.v.l.) trifft gegen den 1. FC Heidenheim doppelt Bild: Heiko Becker/HMB Media/picture alliance

Herausragend war einmal mehr Angreifer Omar Marmoush, der seine Saisontore 12 und 13 erzielte. Nathaniel Brown steuerte zum siebten Pflichtspielsieg der Eintracht in Folge drei Vorlagen bei.

Marco Rose bei RB Leipzig unter Druck

Zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg in einem Pflichtspiel blieb dagegen RB Leipzig, das bei seiner 1:5-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg schwer unter die Räder kam. Besonders in der ersten Halbzeit fielen die Tore für Wolfsburg viel zu einfach. "Die Höhe des Sieges ist folgerichtig", sagte Leipzigs Trainer Marco Rose und wirkte mitgenommen. "Wir haben im Moment zu viele Baustellen, um die Chance auf Punkte in der Bundesliga und der Champions League zu haben."

Sechs Spiele ohne Sieg - Wie lange darf Leipzigs Trainer Marco Rose seinen Job noch behalten? Bild: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Rose steht unter Druck. Sollte er mit seiner Mannschaft im DFB-Pokal am Mittwoch - ausgerechnet gegen die formstarken Frankfurter - erneut nicht gewinnen, könnte seine Zeit in Leipzig nach knapp zweieinhalb Jahren enden.

Kiel und Bochum versinken im Tabellenkeller

Am unteren Ende der Bundesliga-Tabelle treten Aufsteiger Holstein Kiel und der VfL Bochum weiter auf der Stelle und belegen die Absteigsplätze. Die Kieler verloren das Duell beim anderen Aufsteiger FC St. Pauli mit 1:3. Der VfL Bochum unterlag mit 0:1 beim FC Augsburg und wartet auch nach zwölf Spieltagen weiterhin auf den ersten Saisonsieg.

Der Abstand zum 16. Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt, beträgt für Kiel bereits fünf, für Bochum sogar schon acht Punkte.

Ergebnisse und Torschützen des 12. Bundesliga-Spieltags:

FC St. Pauli - Holstein Kiel 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Saliakas (25.), 2:0 Guilavogui (56.), 3:0 Johannes Eggestein (85.), 3:1 Harres (90.+1)

Union Berlin - Bayer Leverkusen 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Frimpong (2.), 1:1 Jeong (29.), 1:2 Schick (71.)

FC Augsburg - VfL Bochum 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Tietz (38., Foulelfmeter)

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 1:5 (0:3)

Tore: 0:1 Amoura (4.), 0:2 Tomas (5.), 0:3 Amoura (16.), 0:4 Maehle (64.), 1:4 Orban (82.), 1:5 Behrens (90.+1)

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Höler (41.), 2:0 Doan (49.), 2:1 Kleindienst (61.), 3:1 Höler (63.)

Werder Bremen - VfB Stuttgart 2:2 (1:1)

Tore: 1:0 Njinmah (6.), 1:1 Demirovic (20.), 2:1 Stage (77.), 2:2 Demirovic (85.)

Borussia Dortmund - Bayern München 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Gittens (27.), 1:1 Musiala (85.)

FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim 2:0 (2:0)

Tore: 1:0 Burkardt (4.), 2:0 Burkardt (24.)

1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 0:4 (0:1)

Tore: 0:1 Marmoush (22.), 0:2 Chaibi (49.), 0:3 Marmoush (58.), 0:4 Ekitike (90.+4)