Jahrestag des Marikana-Massakers in Südafrika

Am 16. August 2012 wurde in der südafrikanischen Stadt Marikana ein Bergarbeiter-Streik blutig niedergeschlagen. 34 Menschen starben, viele Südafrikaner fühlten sich an die Polizeigewalt während der Apartheid erinnert. Noch immer warten Angehörige der Opfer auf Gerechtigkeit.