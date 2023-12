Anfang Juni ist New York in eine gelblich-graue Dunstglocke gehüllt. Grund sind riesige Waldbrände in Kanada, deren Rauch bis in die US-amerikanische Metropole zieht. Zwischenzeitlich führt New York die Liste der Orte mit der stärksten Luftverschmutzung der Welt an. In Kanada verbrennen bis November mehr als 185.000 Quadratkilometer Land - so viel wie nie zuvor in der Geschichte des Landes.