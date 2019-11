Jürgen Klinsmann wird Trainer von Hertha BSC

Nach ziemlich genau drei Jahren ohne Engagement kehrt Jürgen Klinsmann auf die Trainerbank zurück. Der 55-Jährige soll Hertha BSC aus der Krise führen. Das teilte der Bundesligist mit. Nach der 0:4-Pleite am vergangenen Sonntag beim FC Augsburg stehen die Berliner auf dem 15. Tabellenplatz. Der bisherige Trainer Ante Covic wurde entlassen. Co-Trainer Klinsmanns werde der frühere Cheftrainer von Werder Bremen, Alexander Nouri, heißt es. Erst vor knapp drei Wochen hatte Hertha-Investor Lars Windhorst Klinsmann in den Aufsichtsrat des Bundesligisten geholt. "Ich freue mich, ab sofort Teil des spannendsten Fußball-Projektes in Europa zu sein. Zudem bei einem Verein, mit dem mich emotional viel verbindet", hatte Klinsmann damals gesagt.

Zweimal Nationaltrainer, wenig erfolgreiches Bayern-Intermezzo

Während seiner Spielerkarriere wurde Klinsmann mit der deutschen Nationalmannschaft 1990 Weltmeister und 1996 Europameister. Der Stürmer spielte für die Bundesligisten VfB Stuttgart und FC Bayern, ging aber auch für Klubs in Italien (Inter Mailand, Sampdoria Genua), Monaco (AS Monaco), England (Tottenham Hotspur) und den USA (Orange County Blue Star) auf Torejagd.

Als Trainer betreute Klinsmann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft von 2004 bis 2006. Nach dem "Sommermärchen" mit Platz drei bei der Heim-WM übergab er den Staffelstab an Joachim Löw. Weniger erfolgreich lief sein Engagement als Cheftrainer des FC Bayern. Nach nur knapp neun Monaten wurde Klinsmann Ende April 2009 suspendiert, Jupp Heynckes sprang für ihn ein. Von 2011 bis 2016 trainierte Klinsmann die Nationalmannschaft der USA. Größter Erfolg war 2013 der Gewinn des "Gold-Cups", der Kontinentalmeisterschaft Nord- und Mittelamerikas. 2016 wurde Klinsmann als US-Coach entlassen.