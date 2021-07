Jüngste Olympia-Starterin Hend Zaza: "Kämpft für eure Träume!"

Nach nur 24 Minuten war ihr Olympia-Auftritt vorbei. Die syrische Tischtennisspielerin Hend Zaza hatte bei der glatten Niederlage mit 0:4 Sätzen gegen die erfahrene Österreicherin Liu Jia nicht den Hauch einer Chance. 27 Lebensjahre trennen die beiden Konkurrentinnen: Während Liu bereits 39 Lenze zählt, ist Zaza mit gerade mal zwölf Jahren die jüngste Starterin der Olympischen Spiele von Tokio.

"Das war eine gute Lektion für mich", sagte die junge Syrerin nach dem Kurzauftritt. Schon dass sie trotz des Bürgerkriegs in ihrer Heimat in Japan dabei war, wertete Zaza als Erfolg: "Ich musste für das hier kämpfen, und das ist meine Botschaft an alle, die in derselben Situation sind: Kämpft für eure Träume, bleibt dran, egal was für Schwierigkeiten ihr habt! Dann werdet ihr euer Ziel erreichen."

Fahnenträgerin des syrischen Teams

Am Vortag hatte Zaza bei der Eröffnungsfeier die syrische Fahne ins Olympiastadion getragen. Das Land ist nur mit einem kleinen Team in Tokio vertreten: Neben Zaza sind vier weitere Athleten bei den Wettkämpfen am Start.

Hend Zaza (vorne links) trug mit dem Reiter Ahmad Saber Hamcho die syrische Fahne ins Olympiastadion von Tokio

Der Bürgerkrieg in Syrien dauert bereits seit zehn Jahren an. Weil ihre Geburtsstadt Hama im Westen des Landes häufig angegriffen und in Teilen zerstört wurde, lebt die Tischtennisspielerin inzwischen in der Hauptstadt Damaskus. "Das Training fand oft unter schwierigen Bedingungen statt, mit Stromausfällen in dem Raum, in dem wir stundenlang festsaßen", sagte Trainer Adham Jamaan.

Bei den Spielen in Tokio sticht Zaza in der Altersrangliste auch die jungen Skateboarderinnen aus, darunter die 13 Jahre alte Britin Sky Brown und die 14-jährige Deutsche Lilly Stoephasius. Bisher jüngster Starter der Olympischen Spiele der Neuzeit war der Grieche Dimitrios Loundras, der 1896 in Athen mit zehn Jahren als Turner antrat. Bei den Spielen 1992 in Barcelona saß der elfjährige Ruderer Carlos Front im spanischen Achter.

Hend Zaza will zu den Spielen 2024 in Paris zurückkehren. "Nächstes Mal wird es hoffentlich besser", sagte die Tischtennisspielerin nach ihrer sportlichen Lehrstunde von Tokio.

